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ГП "Антонов" начало заниматься производством беспилотников, — Reuters

12 сентября 2023 15:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ГП "Антонов" начало заниматься производством беспилотников, — Reuters
Украинский грузовой самолет Ан-225 "Мрія". Фото: REUTERS/Gleb Garanich/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Государственное предприятие "Антонов" расширяет производство беспилотников. Оно диверсифицирует свой основной бизнес по производству грузовых самолетов в ответ на российское вторжение.

Об этом сообщает Reuters.

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Агентство "Reuters" видело соответствующую презентацию "Укроборонпрома", сделанную в Вашингтоне еще в июне.

"Новый центр беспилотников ГП "Антонов" был открыт "в целях расширения возможностей производства беспилотных систем и предоставления поддержки частным производителям беспилотных систем с точки зрения экспертизы и услуг", — говорится в презентации "Укроборонпрома".

Агентство отмечает, что производство беспилотников теперь может поддержать советские аэрокосмические компании, такие как "Антонов", которые потеряли крупного клиента в России и понесли значительные убытки от атак.

В прошлом "Антонов", входящий в состав "Укроборонпрома", разрабатывал и строил беспилотники, в том числе модель "Горлица", но основным направлением его деятельности уже давно являются грузовые самолеты. Символическим ударом стал уничтоженный в начале войны Ан-225 "Мрія", в то время самый большой в мире грузовой самолет, благодаря которому "Антонов" наиболее известен.

Человек, который знаком с планами "Антонова", рассказал, что хотя производство грузовых самолетов продолжится, новый центр беспилотников может лучше удовлетворить военные потребности Украины и дать инженерам "Антонова" больше работы. По ее словам, опыт ГП в производстве грузовых самолетов также может быть применен к беспилотникам дальнего радиуса действия, что даст ВСУ возможность наносить удары в глубине РФ.

Новый центр "Антонова" предлагает услуги, включая экспериментальные аэродинамические исследования, создание полнофункциональных тренажеров для обучения операторов БпЛА и разработку стандартов компонентов согласно презентации, в которой перечислено 26 функций.

Агентство отмечает, что презентация совпала с реструктуризацией "Укроборонпрома", направленной на привлечение большего количества клиентов и усиление роли Украины в международном оборонном секторе.

"Оборонный сектор очень скоро станет номером один в Украине", — заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

По его словам, беспилотники являются важной частью инвестиций в аэрокосмическую отрасль.

"Мы должны сосредоточиться на производстве большего количества оружия и боеприпасов на местном уровне", — добавил он.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения россияне уничтожили в Гостомеле самый большой самолет в мире Ан-225 "Мрія". Журналисты издания "Аэровокзал" показали эксклюзивные кадры, как выглядит самолет через полтора года.

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