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Експерти пояснили, чому не варто боятися мобілізації в Україні

23 березня 2023 13:59
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Мобілізація в Україні
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні розгортаються нові військові з'єднання, які вимагають мотивованого та підготовленого особового складу для захисту та звільнення території від військової агресії рф. В умовах повномасштабної війни країна потребує колосальної напруги сил, і кожен громадянин має зробити свій внесок у боротьбу за свободу та незалежність України.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

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Мобілізація в Україні

Усі мобілізовані проходять військову підготовку, яка може тривати від кількох тижнів за кілька місяців, залежно від спеціальності військово-облікової служби. Найбільш підготовлені та кваліфіковані військовослужбовці вирушають на навчання за кордон, де вони мають можливість опанувати іноземні зразки озброєння та військової техніки.

Однак, далеко не всі військові підрозділи беруть безпосередню участь у боях, а значна частина виконує завдання з підтримки на передньому краї. Крім того, Сили оборони України об'єдналися в єдину сім'ю, де кожен військовослужбовець має своє місце незалежно від професії чи соціального статусу у цивільному житті.

Таким чином, мобілізація в Україні не повинна викликати побоювання, оскільки вона не лише необхідна для захисту країни та її народу, але й надає можливість отримання кваліфікованої військової підготовки та обміну досвідом з іншими країнами-партнерами. Крім того, Сили оборони України стали сім'єю, де кожен може зробити свій внесок у боротьбу за свободу та незалежність країни.

Нагадаємо, під час воєнного стану чоловікам від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон України. Проте законом передбачено кілька винятків. Три категорії можуть виїжджати з дозволу місцевих військових адміністрацій.

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