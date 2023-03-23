Эксперты объяснили, почему не стоит бояться мобилизации в Украине
В Украине разворачиваются новые военные соединения, которые требуют мотивированного и подготовленного личного состава для защиты и освобождения территории от военной агрессии рф. В условиях полномасштабной войны страна нуждается в колоссальном напряжении сил, и каждый гражданин должен внести свой вклад в борьбу за свободу и независимость Украины.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.
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Мобилизация в Украине
Все мобилизованные проходят военную подготовку, которая может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от специальности военно-учетной службы. Самые подготовленные и квалифицированные военнослужащие отправляются на обучение за границу, где они имеют возможность овладеть иностранными образцами вооружения и военной техники.
Однако, далеко не все военные подразделения принимают непосредственное участие в боях, а значительная их часть выполняет задачи по поддержке на переднем крае. Кроме того, Силы обороны Украины объединились в единую семью, где каждый военнослужащий имеет свое место, независимо от профессии или социального статуса в гражданской жизни.
Таким образом, мобилизация в Украине не должна вызывать опасения, так как она не только необходима для защиты страны и ее народа, но также предоставляет возможность для получения квалифицированной военной подготовки и обмена опытом с другими странами-партнерами. Кроме того, Силы обороны Украины стали семьей, где каждый может внести свой вклад в борьбу за свободу и независимость страны.
Напомним, во время военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено уезжать за границу Украины. Однако законом предусмотрено несколько исключений. Три категории могут выезжать с разрешения местных военных администраций.