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Фаріон придумала собі виправдання за затримання студента у Криму

13 листопада 2023 17:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Фаріон придумала собі виправдання за затримання студента у Криму
Мовознавець Ірина Фаріон. Фото: пресслужба Львівської політехніки
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Мовознавець Ірина Фаріон відреагувала на широкий розголос щодо ситуації із затриманням українського студента в Криму через її публікацію листа юнака. Вона заявила, що це "чергова провокація" проти неї.

Про це вона написала у своєму телеграм-каналі.

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"Бачу, що ширять чергову провокацію проти мене, начебто через мене затримано якогось студента. Панове. Не ведіться на гебістську тактику ворога", — зазначила вона.

За її словами, її підтримують сотні людей, за що вона їм вдячна, проте вона зауважила, що не може знати, "звідки ці люди".

"Але я знаю, що тільки нашою відкритою публічною боротьбою можемо перемогти ворога всередині країни. Борітеся — поборете", — додала колишня нардепка.

затримання українського студента в Криму
Скриншот допису з телеграм-каналу Ірини Фаріон

Що відомо про ситуацію зі студентом

Ірина Фаріон наразила на ризик студента в Криму, опублікувавши його листа з відкритим зазначенням його особистих даних. У листі молодик висловив свою підтримку Україні та розповів про своє місце проживання та навчання після чого його затримали.

Також Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Служби безпеки України для реагування на дії Ірини Фаріон, яка своїм дописом видала російським спецслужбам студента з Криму. 

Нагадаємо, представниця президента в Криму Таміла Ташева заявила, що будуть проводитися дії, аби притягнути до відповідальності Ірину Фаріон через її публікацію листа студента з тимчасово окупованого Криму. За її словами, такі дії є "ницістю та злочином".

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