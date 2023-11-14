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Фарион обвинила студента из Крыма в том, что его задержали спецслужбы РФ

14 ноября 2023 13:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Фарион обвинила студента из Крыма в том, что его задержали спецслужбы РФ
Языковед Ирина Фарион. Фото: из соцсетей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Языковед Ирина Фарион заявила, что она опубликовала письмо студента из Крыма из-за того, что ее не предупредили о том, что сообщение должно быть анонимным. По ее словам, если бы сам парень хотел остаться анонимом, он не указывал бы свои личные данные.

Об этом экс-нардепка написала в своем блоге в УП.

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Фарион подчеркнула, что если бы этот студент хотел остаться реально анонимным, то он точно должен знать об опасности подписываться собственной фамилией.

"Но он почему-то это сделал, и НЕ указал, чтобы не распространять его сообщения публично, о чем некоторые корреспонденты отмечают и, как следствие, их сообщения публикую анонимно. Не свидетельствует ли это о спланированной провокации ФСБ, подброшенной уже на этой неделе, когда предыдущая понедельника атака, которая продолжалась на все мои учетчики, с треском провалилась. Особый провал касался желания втянуть в какие-то эфемерные акции протестов студентов Львовской политехники", — заявила языковед.

Экс-нардеп также убеждена, что это "общая случка варварского внешнего врага со скрытым внутренним", таким образом совместно сошлись в войне против Фарион.

"Странная слепота местных ненавистников, которые скорее примут московскую ИПСО, чем мою мотивацию и действия. Это называется полное отсутствие ощущения и понимания, кто свой, а кто чужой. Отсюда у нас и самая большая беда — война", — сказала Фарион.

Что известно о ситуации со студентом

Ирина Фарион подвергла риску студента в Крыму, опубликовав его письмо с открытым указанием его личных данных. В письме молодой человек выразил свою поддержку Украине и рассказал о своем местожительстве и учебе, после чего его задержали.

Также Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Службу безопасности Украины для реагирования на действия Ирины Фарион, которая своим сообщением выдала российским спецслужбам студента из Крыма.

Напомним, сегодня студенты Львовской политехники собрались у стен университета и требуют отставки Ирины Фарион. По словам студентов, требование связано с неприемлемым изречением Фарион в адрес украинских военных, говорящих на русском языке, в частности против бойцов "Азова" и 3 штурмовой бригады.

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