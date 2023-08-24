Фінляндія розглядає питання про виробництво бронетехніки в Україні

Бронетехніка Patria. Фото: Patria

Фінляндія вивчає можливість виробництва бронетехніки в Україні. Країна хоче виготовляти БТР Patria.

Про це повідомляє YLE.

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Виробництво бронетехніки в Україні

Видання пише, що на практиці це може означати, до прикладу, ліцензійне виробництво бронетранспортерів Patria в Україні. Раніше аналогічна домовленість була із Польщею.

"Ми, звичайно, оцінюємо всі можливості, за допомогою яких ми можемо підтримати Україну", — заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

Глава зовнішньополітичного відомства наголосила, що Фінляндія зацікавлена в стимулюванні оборонної промисловості в Європі.

Міністр оборони Антті Хяккянен повідомив, що Україна зацікавлена в досвіді фінських збройових компаній.

"Я вважаю, що у нас є можливості для співпраці", — наголосив він.

Нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у виробництві бронетехніки.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Фінляндської Республіки Петтері Орпо, який прибув з візитом до України. Це перший візит Петтері Орпо в Україну на посаді голови уряду своєї країни.

Також ми писали, що вже найближчими днями німецька збройова компанія Rheinmetall планує розпочати обслуговування танків в Україні.