Финляндия рассматривает вопрос о производстве бронетехники в Украине
Финляндия изучает возможность производства бронетехники в Украине. Страна хочет изготавливать БТР Patria.
Об этом сообщает YLE.
Производство бронетехники в Украине
Издание пишет, что на практике это может означать, например, лицензионное производство бронетранспортеров Patria в Украине. Ранее аналогичная договоренность была с Польшей.
"Мы, конечно, оцениваем все возможности, с помощью которых мы можем поддержать Украину", — заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Финляндия заинтересована в стимулировании оборонной промышленности в Европе.
Министр обороны Антти Хяккянен сообщил, что Украина заинтересована в опыте финских оружейных компаний.
"Я считаю, что у нас есть возможности для сотрудничества", — подчеркнул он.
Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в производстве бронетехники.
Напомним, Президент Владимир Зеленский провел встречу с прибывшим с визитом в Украину премьер-министром Финляндской Республики Петтери Орпо. Это первый визит Петтери Орпо в Украину в должности главы правительства своей страны.
Также мы писали, что в ближайшие дни немецкая оружейная компания Rheinmetall планирует начать обслуживание танков в Украине.