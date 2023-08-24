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Финляндия рассматривает вопрос о производстве бронетехники в Украине

24 августа 2023 19:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Финляндия рассматривает вопрос о производстве бронетехники в Украине
Бронетехника Patria. Фото: Patria
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Финляндия изучает возможность производства бронетехники в Украине. Страна хочет изготавливать БТР Patria.

Об этом сообщает YLE.

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Производство бронетехники в Украине

Издание пишет, что на практике это может означать, например, лицензионное производство бронетранспортеров Patria в Украине. Ранее аналогичная договоренность была с Польшей.

"Мы, конечно, оцениваем все возможности, с помощью которых мы можем поддержать Украину", — заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Финляндия заинтересована в стимулировании оборонной промышленности в Европе.

Министр обороны Антти Хяккянен сообщил, что Украина заинтересована в опыте финских оружейных компаний.

"Я считаю, что у нас есть возможности для сотрудничества", — подчеркнул он.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в производстве бронетехники.

Напомним, Президент Владимир Зеленский провел встречу с прибывшим с визитом в Украину премьер-министром Финляндской Республики Петтери Орпо. Это первый визит Петтери Орпо в Украину в должности главы правительства своей страны.

Также мы писали, что в ближайшие дни немецкая оружейная компания Rheinmetall планирует начать обслуживание танков в Украине.

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