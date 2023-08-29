Головні новини України 29 серпня: події та підсумки

Переговори з Японією. Фото: колаж Новини.LIVE

У вівторок, 29 серпня, стало відомо, що українські військові встановили прапор України на лівому березі Херсонщини. В цей же час у Києві попрощалися з пілотом-винищувачем "Джусом", який загинув внаслідок авіатрощі.

Новини.LIVE зібрали для вас головні новини 29 серпня, які ви могли пропустити.

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Український прапор над лівим берегом Херсонщини: військові показали вражаюче відео

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Контрнаступ ЗСУ: українські війська мають успіх у напрямку Вербового

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

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У Києві попрощалися із загиблим військовим пілотом "Джусом"

Прощання з військовим пілотом Андрієм "Джусом" Пільщиковим. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 29 серпня, у Києві попрощалися із військовим пілотом Андрієм Пільщиковим на позивний "Джус", який нещодавно загинув в авіатрощі на Житомирщині. Похорон розпочався об 11:00 у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ.

Зеленський анонсував угоди з Японією у рамках декларації про гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Глава держави подякував за всебічну допомогу, зокрема підтримку української Формули миру. Сторони обговорили майбутні угоди у межі декларації G7.

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Людина здає кров. Фото: Вечірній Київ

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Родовище газу. Фото: google.com

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В Україні зафіксували новий літній рекорд споживання електроенергії

Працівник Укренерго ремонує електромережі. Фото: пресслужба Укренерго

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