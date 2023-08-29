Головні новини України 29 серпня: події та підсумки

Головні новини 29 серпня: прощання з пілотом "Джусом", просування ЗСУ, угода з Японією
У вівторок, 29 серпня, стало відомо, що українські військові встановили прапор України на лівому березі Херсонщини. В цей же час у Києві попрощалися з пілотом-винищувачем "Джусом", який загинув внаслідок авіатрощі.
Новини.LIVE зібрали для вас головні новини 29 серпня, які ви могли пропустити.
Український прапор над лівим берегом Херсонщини: військові показали вражаюче відео
Українські військові підняли прапор України на лівобережжі Херсонщини. Ця подія відбулася на лінії розмежування між звільненими територіями і тими, які й досі перебувають в окупації.
Контрнаступ ЗСУ: українські війська мають успіх у напрямку Вербового
Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Зокрема, у напрямку Вербового ЗСУ мають успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.
У Києві попрощалися із загиблим військовим пілотом "Джусом"
У вівторок, 29 серпня, у Києві попрощалися із військовим пілотом Андрієм Пільщиковим на позивний "Джус", який нещодавно загинув в авіатрощі на Житомирщині. Похорон розпочався об 11:00 у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ.
Зеленський анонсував угоди з Японією у рамках декларації про гарантії безпеки
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Глава держави подякував за всебічну допомогу, зокрема підтримку української Формули миру. Сторони обговорили майбутні угоди у межі декларації G7.
В Україну дозволили ввозити донорську кров з-за кордону
Кабінет Міністрів України дозволив ввозити з-за кордону донорську кров та її компоненти. В Уряді пояснили, що це потрібно на випадок нагальної потреби чи надзвичайних ситуацій.
В Україні відкрили ще одне родовище газу: скільки запасів
Акціонерне товариство "Укргазвидобування", яке належить до "Нафтогазу", відкрило нове родовище газу в Україні. Його запаси можуть сягати мільярда кубометрів.
В Україні зафіксували новий літній рекорд споживання електроенергії
В Україні 28 серпня було зафіксовано новий літній рекорд споживання електроенергії. Вечірній максимум перевищив попередній показник (21 серпня) на 1,2%.
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