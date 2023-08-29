Главные новости Украины 29 августа: события и итоги

Главные новости 29 августа: прощание с пилотом "Джусом", продвижение ВСУ, соглашение с Японией
Во вторник, 29 августа, стало известно, что украинские военные установили флаг Украины на левом берегу Херсонщины. В это же время в Киеве простились с пилотом-истребителем "Джусом", погибшим в результате авиакатастрофы.
Новини.LIVE собрали для вас главные новости 29 августа, которые вы могли пропустить.
Украинский флаг над левым берегом Херсона: военные показали впечатляющее видео
Украинские военные подняли флаг Украины на левобережье Херсонщины. Это событие произошло на линии разграничения между освобожденными территориями и теми, которые до сих пор находятся в оккупации.
Контрнаступление ВСУ: украинские войска имеют успех в направлении Вербового
Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. В частности, в направлении Вербового ВСУ преуспевают и закрепляются на достигнутых рубежах.
В Киеве попрощались с погибшим военным пилотом "Джусом"
Во вторник, 29 августа, в Киеве простились с военным пилотом Андреем Пильщиковым на позывной "Джус", недавно погибшим в авиакатастрофе в Житомирской области. Похороны начались в 11:00 в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ.
Зеленский анонсировал соглашения с Японией в рамках декларации о гарантиях безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Глава государства поблагодарил за всестороннюю помощь, в частности поддержку украинской Формулы мира. Стороны обсудили будущие соглашения в рамках декларации G7.
В Украину разрешили ввозить донорскую кровь из-за границы
Кабинет Министров Украины разрешил ввозить из-за границы донорскую кровь и ее компоненты. В Правительстве пояснили, что это нужно на случай срочной необходимости или чрезвычайных ситуаций.
В Украине открыли еще одно месторождение газа: сколько запасов
Акционерное общество "Укргаздобыча", принадлежащее "Нафтогазу", открыло новое месторождение газа в Украине. Его запасы могут достигать миллиарда кубометров.
В Украине зафиксировали новый летний рекорд потребления электроэнергии
В Украине 28 августа был зафиксирован новый летний рекорд потребления электроэнергии. Вечерний максимум превысил предварительный показатель (21 августа) на 1,2%.
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