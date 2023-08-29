Главные новости Украины 29 августа: события и итоги

Переговоры с Японией. Фото: коллаж Новини.LIVE

Во вторник, 29 августа, стало известно, что украинские военные установили флаг Украины на левом берегу Херсонщины. В это же время в Киеве простились с пилотом-истребителем "Джусом", погибшим в результате авиакатастрофы.

Новини.LIVE собрали для вас главные новости 29 августа, которые вы могли пропустить.

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