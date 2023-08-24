Головні новини на 24 серпня: День Незалежності України і пакет допомоги від Німеччини

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Сьогодні, 24 серпня, в Україні відзначають День Незалежності й кожен громадянин країни, своєю чергою, повинен знати, якою ціною дається свобода. Окрім цього, українцям варто нагадати, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.

Новини.LIVE зібрали для вас всі важливі новини 24 серпня, які ви могли пропустити.

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Зеленський привітав українців з Днем Незалежності: щемливе відео

Сьогодні, 24 серпня, в Україні відзначають День Незалежності. Це вже другий рік поспіль ми відзначаємо його в умовах повномасштабного вторгнення російських окупантів. З нагоди свята Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

День незалежності України — яка ціна свободи

Ми не знаємо, скільки триватиме ця війна. Може, ще довгі роки. Ще буде дуже багато жертв, ще буде нова зима з обстрілами, будуть ракети та бомби, що падають на українські міста. Як мешканець країни, яка з першого дня своєї історії бореться за своє існування, можу лише сказати — воно того варте. Такою є ціна свободи.

країнський прапор на тлі Батьківщини-Матері. Фото: Ukrainian Presidential Press Service

Україна не має жодного відношення до загибелі Пригожина, — Зеленський

Україна не має жодного відношення до ліквідації Євгенія Пригожина. Тим не менш ця ситуація може послужити інтересам нашої держави.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Скриншот

Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: що увійшло

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього, зокрема, увійшли ракети ЗРК Patriot та розвідувальні безпілотники.

Запуск ракети ЗРК Patriot. Фото: google

Ціна війни: в якому стані економіка України зустріла річницю Незалежності та що буде далі

Півтора роки війни не могли не вплинути на всі сфери життя українців. Економіка — не виняток. Економічне тло життєдіяльності країни міняється і за суттю, і за формою. Можна стверджувати, що суттєві зміни структури економіки відбудуться ще до кінця війни. А після війни економіка України точно не буде такою, якою була три десятиліття до війни. І навіть не залишиться такою, як під час війни.

Наслідки війни. Фото: google.com

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