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Главные новости на 24 августа: День Независимости Украины и пакет помощи от Германии

24 августа 2023 21:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Главные новости на 24 августа: День Независимости Украины и пакет помощи от Германии
Коллаж Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 24 августа, в Украине отмечают День Независимости и каждый гражданин страны в свою очередь должен знать, какой ценой дается свобода. Кроме того, украинцам стоит напомнить, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи.

Новини.LIVE собрали для вас все важные новости 24 августа, которые вы могли пропустить.

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Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости: щемящее видео

Сегодня, 24 августа, в Украине отмечается День Независимости. Это уже второй год подряд мы отмечаем его в условиях полномасштабного вторжения русских окупантов. В честь праздника Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам.

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Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

День независимости Украины — какая цена свободы

Мы не знаем, сколько будет продолжаться эта война. Может, еще долгие годы. Еще будет много жертв, еще будет новая зима с обстрелами, будут ракеты и бомбы, падающие на украинские города. Как житель страны, которая с первого дня своей истории борется за свое существование, могу только сказать — оно того стоит. Такова цена свободы.

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Флаг страны на фоне Родины-матери. Фото: Russian Presidential Press Service

Украина не имеет никакого отношения к гибели Пригожина, — Зеленский

Украина не имеет никакого отношения к ликвидации Евгения Пригожина. Тем не менее, эта ситуация может послужить интересам нашего государства.

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Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Скриншот

Германия передала Украине новый пакет помощи: что вошло

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него в частности вошли ракеты ЗРК Patriot и разведывательные беспилотники.

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Запуск ракеты ЗРК Patriot. Фото: google

Цена войны: в каком состоянии экономика Украины встретила годовщину Независимости и что будет дальше

Полтора года войны не могли не повлиять на все сферы жизни украинцев. Экономика — не исключение. Экономический фон жизнедеятельности страны меняется и по существу и по форме. Можно утверждать, что существенные изменения в структуре экономики произойдут еще до конца войны. А после войны экономика Украины точно не будет такой, какой была три десятилетия до войны. И даже не останется такой, как во время войны.

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Последствия войны. Фото: google.com

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