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Головні новини України 18 серпня: замах на заступника голови ДПС та мобілізація чоловіків

18 серпня 2023 21:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Головні новини 18 серпня: події та підсумки
Колаж Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 18 серпня, глава МВС Ігор Клименко підтвердив спробу замаху на заступника голови ДПС, а у ВР назвали умову, за якої мобілізують усіх чоловіків. Також українцям варто знати, що Нідерланди та Данія підтвердили схвалення США на передачу Україні винищувачів F-16. 

Новини.LIVE зібрали для вас всі важливі новини 18 серпня, які ви могли пропустити.

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Клименко підтвердив спробу замаху на заступника голови ДПС

У Міністерстві внутрішніх справ України підтвердили спробу замаху на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура. Напад стався в центрі Києва 17 серпня. 

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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото: Facebook

Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

Мобілізація в Україні відбувається згідно з законодавством, і змін до цього закону не передбачається. Тобто система працюватиме так, як і працювала раніше. Однак, якщо країна буде у небезпеці і буде реальна загроза втратити державність, воювати проти Росії підуть всі чоловіки.

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Мобілізація в Україні. Фото: Генштаб

Данія та Нідерланди підтвердили схвалення США на передання Україні F-16

Сьогодні, 18 серпня, Нідерланди та Данія підтвердили схвалення Сполучених Штатів Америки на передання Україні винищувачів F-16. Це станеться після закінчення навчань українських пілотів.

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Винищувачі F-16. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo

Окупанти обстріляли Запоріжжя: пошкоджено багатоповерхівки

Сьогодні, 18 серпня, російські окупанти вдарили по Запоріжжю. Внаслідок чергової атаки пошкоджено багатоповерхові будинки та заклади освіти.

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Пошкоджене вікно в багатоповерхівці Запоріжжя. Фото: t.me/kurtievofficial

Зеленський підписав законопроєкти, які звільняють від ПДВ товари для ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив від мита та ПДВ деякі товари для потреб ЗСУ. Відповідні законопроєкти підписав глава держави сьогодні, 18 серпня. 

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Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

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