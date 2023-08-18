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Главные новости Украины 18 августа: покушение на заместителя председателя ГНС и мобилизация мужчин

18 августа 2023 21:40
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Козюк Татьяна
редактор
Главные новости 18 августа: события и итоги
Коллаж Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В пятницу, 18 августа, глава МВД Игорь Клименко подтвердил попытку покушения на заместителя главы ГНС, а в ВР назвали условие, при котором мобилизуют всех мужчин. Также украинцам следует знать, что Нидерланды и Дания подтвердили одобрение США на передачу Украине истребителей F-16.

Новини.LIVE собрали для вас все важные новости 18 августа, которые вы могли пропустить.

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Клименко подтвердил попытку покушения на заместителя главы ГНС

В Министерстве внутренних дел Украины подтвердили попытку покушения на заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура. Нападение произошло в центре Киева 17 августа.

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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: Facebook

Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

Мобилизация в Украине происходит согласно законодательству, и изменений этого закона не предусматривается. То есть система будет работать так, как работала до этого. Однако, если страна будет в опасности и будет реальная угроза потерять государство, воевать против России пойдут все мужчины.

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Мобилизация в Украине. Фото: Генштаб

Дания и Нидерланды подтвердили одобрение США на передачу Украине F-16

Сегодня, 18 августа, Нидерланды и Дания подтвердили одобрение Соединенных Штатов Америки на передачу Украине истребителей F-16. Это произойдет по окончании учений украинских пилотов.

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Истребители F-16. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo

Оккупанты обстреляли Запорожье: повреждены многоэтажки

Сегодня, 18 августа, российские оккупанты ударили по Запорожью. В результате очередной атаки повреждены многоэтажные дома и учебные заведения.

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Повреждены окна в многоэтажке Запорожья. Фото: t.me/kurtievofficial

Зеленский подписал законопроекты, освобождающие от НДС товары для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от мыта и НДС некоторые товары для нужд ВСУ. Соответствующие законопроекты подписал глава государства сегодня, 18 августа.

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Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

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