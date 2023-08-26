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Головні новини України 26 серпня: авіакатастрофа на Житомирщині та повернення дітей з ТОТ

26 серпня 2023 21:36
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Головні новини України 26 серпня: авіакатастрофа на Житомирщині та повернення дітей з ТОТ
Діти, які повернулися в Україну. Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Сьогодні, 26 серпня у Житомирській області зіткнулись два навчальні літаки. Цього ж дня в Україну змогли повернутись 11 дітей з тимчасово окупованих територій та РФ. 

Новини.LIVE зібрали для вас всі важливі новини 25 серпня, які ви могли пропустити.

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Місце аварії літака з пілотами. Фото: Радіо Свобода

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Головні новини України 26 серпня: авіакатастрофа на Житомирщині та повернення дітей з ТОТ

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