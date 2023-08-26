Головні новини України 26 серпня: авіакатастрофа на Житомирщині та повернення дітей з ТОТ

Діти, які повернулися в Україну. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 26 серпня у Житомирській області зіткнулись два навчальні літаки. Цього ж дня в Україну змогли повернутись 11 дітей з тимчасово окупованих територій та РФ.

Новини.LIVE зібрали для вас всі важливі новини 25 серпня, які ви могли пропустити.

Читайте також:

На Житомирщині зіткнулися два навчальні літаки: загинув відомий льотчик

Місце аварії літака з пілотами. Фото: Радіо Свобода

У суботу, 26 серпня, в районі Житомира сталося трагічне зіткнення між двома навчально-бойовими машинами L-39. Троє льотчиків не вижили внаслідок цієї аварії, серед них був відомий пілот 40 авіабригади з позивним "Джус".

На фронті вбили "вагнерівця", якого Пригожин залишив "стерегти" Бахмут

"Вагнерівець", якого вбили на фронті. Фото: росЗМІ

На війні в України вбили найманця приватної військової компанії "Вагнер" з позивним "Бібер". Ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин залишив його "стерегти" місто Бахмут Донецької області.

У ГУР розповіли, коли востаннє "оригінальний" Путін з'являвся на публіці

Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: "РБК-Україна"

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів про двійника російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, "оригінальний" президент РФ з'являвся на публіці в 2022 році.

Скандал з зимовими куртками: журналісти відповіли на пропозицію Резнікова

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: РБК Україна

На тлі скандалу про закупівлі зимових курток "за завищеними цінами" у турецької фірми, міністр оборони України запропонував журналісту Михайлу Ткачу та народній депутатці Анастасії Радіній парі. Мовляв, у разі, якщо виявиться, що були поставлені 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то нардепка має скласти мандат, а журналіст "УП" — піти з видання і на 3 роки припинити займатися журналістикою. У разі ж власного програшу Резніков пообіцяв піти у відставку. Інша сторона так званого "парі" з відповіддю не забарилася.

"Українська Бронетехніка" доставила для ЗСУ першу партію 122-мм снарядів

Снаряди для ЗСУ. Фото: t.me/ok_pivnich1

ТОВ "Українська Бронетехніка" поставила ЗСУ перші тисячі 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів з повним зарядом. Вони виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи.

В Україну вдалося повернути ще 11 дітей, які перебували в РФ та на окупованих територіях

Діти, які повернулися в Україну. Фото: скриншот з відео

Все більше дітей викрадених російськими терористами повертаються в Україну. Так, 26 серпня знову вдома опинились ще 11 дітей, які перебували на території Росії та на тимчасово окупованих територіях.

Більше актуальних новин України та світу читайте на нашому сайті Новини.LIVE!