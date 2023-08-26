Головні новини України 26 серпня: авіакатастрофа на Житомирщині та повернення дітей з ТОТ
Сьогодні, 26 серпня у Житомирській області зіткнулись два навчальні літаки. Цього ж дня в Україну змогли повернутись 11 дітей з тимчасово окупованих територій та РФ.
Новини.LIVE зібрали для вас всі важливі новини 25 серпня, які ви могли пропустити.
На Житомирщині зіткнулися два навчальні літаки: загинув відомий льотчик
У суботу, 26 серпня, в районі Житомира сталося трагічне зіткнення між двома навчально-бойовими машинами L-39. Троє льотчиків не вижили внаслідок цієї аварії, серед них був відомий пілот 40 авіабригади з позивним "Джус".
На фронті вбили "вагнерівця", якого Пригожин залишив "стерегти" Бахмут
На війні в України вбили найманця приватної військової компанії "Вагнер" з позивним "Бібер". Ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин залишив його "стерегти" місто Бахмут Донецької області.
У ГУР розповіли, коли востаннє "оригінальний" Путін з'являвся на публіці
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів про двійника російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, "оригінальний" президент РФ з'являвся на публіці в 2022 році.
Скандал з зимовими куртками: журналісти відповіли на пропозицію Резнікова
На тлі скандалу про закупівлі зимових курток "за завищеними цінами" у турецької фірми, міністр оборони України запропонував журналісту Михайлу Ткачу та народній депутатці Анастасії Радіній парі. Мовляв, у разі, якщо виявиться, що були поставлені 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то нардепка має скласти мандат, а журналіст "УП" — піти з видання і на 3 роки припинити займатися журналістикою. У разі ж власного програшу Резніков пообіцяв піти у відставку. Інша сторона так званого "парі" з відповіддю не забарилася.
"Українська Бронетехніка" доставила для ЗСУ першу партію 122-мм снарядів
ТОВ "Українська Бронетехніка" поставила ЗСУ перші тисячі 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів з повним зарядом. Вони виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи.
В Україну вдалося повернути ще 11 дітей, які перебували в РФ та на окупованих територіях
Все більше дітей викрадених російськими терористами повертаються в Україну. Так, 26 серпня знову вдома опинились ще 11 дітей, які перебували на території Росії та на тимчасово окупованих територіях.
Більше актуальних новин України та світу читайте на нашому сайті Новини.LIVE!