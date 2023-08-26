Главные новости Украины 26 августа: авиакатастрофа в Житомирской области и возвращение детей с ВОТ

Дети вернулись в Украину. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 26 августа, в Житомирской области столкнулись два учебных самолета. В этот же день в Украину с временно оккупарованых територий вернулись 11 детей.

Новости.LIVE собрали для вас все важные новости 25 августа, которые вы могли пропустить.

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В Житомирской области столкнулись два учебных самолета: погиб известный летчик

Место крушения самолета с пилотами. Фото: Радио Свобода

В субботу, 25 августа, в районе Житомира произошло трагическое столкновение между двумя учебно-боевыми машинами L-39. Трое летчиков не выжили в результате этой аварии, среди них был известен пилот 40 авиабригады с позывным "Джус".

На фронте убили "вагнеровца", которого Пригожин оставил "стеречь" Бахмут

"Вагнеровец", убитый на фронте. Фото: росСМИ

На войне в Украине убили наемника частной военной компании "Вагнер" с позывным "Бибером". Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин покинул его "стеречь" город Бахмут Донецкой области.

В ГУР рассказали, когда последний раз "оригинальный" Путин появлялся на публике

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: "РБК-Украина"

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о двойнике российского диктатора Владимире Путине. По его словам, "оригинальный" президент РФ появлялся на публике в 2022 году.

Скандал с зимними куртками: журналисты ответили на предложение Резникова

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: РБК Украина

На фоне скандала о закупках зимних курток "по завышенным ценам" у турецкой фирмы, министр обороны Украины предложил журналисту Михаилу Ткачу и народному депутату Анастасии Радиной паре. Мол, в случае если окажется, что были поставлены 180 тысяч зимних курток, а не пожилых, то нардепка должен составить мандат, а журналист "УП" — уйти из издания и на 3 года прекратить заниматься журналистикой. В случае собственного проигрыша Резников пообещал уйти в отставку. Другая сторона так называемого "пари" с ответом не заставила себя ждать.

"Украинская Бронетехника" доставила для ВСУ первую партию 122-мм снарядов

Снаряды для ВСУ. Фото: t.me/ok_pivnich1

ООО "Украинская Бронетехника" поставило ВСУ первые тысячи 122 мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов с полным зарядом. Они производятся в партнерстве с одним из боеприпасных холдингов в Восточной Европе.

В Украину удалось вернуть еще 11 находившихся в РФ детей и на оккупированных территориях

Вернувшиеся в Украину дети. Фото: скриншот с видео

Все больше детей, похищенных российскими террористами, возвращаются в Украину. Так, 26 августа снова дома оказались еще 11 детей , находившихся на территории России и на временно оккупированных территориях.

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