Грета Тунберг вперше висловилася про руйнування Каховської ГЕС

Екоактивістка Грета Тунберг. Фото: google.com

Відома екоактивістка Грета Тунберг засудила звірства Росії через підрив Каховської ГЕС. Вона закликала світ не стояти осторонь та зупинити цей екоцид.

Відповідне повідомлення Грета Тунберг опублікувала у своєму Twitter.

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"Цей екоцид як продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну є ще одним звірством, яке залишає світ втраченим для слів. Наші погляди знову звернені до Росії, яка має відповісти за свої злочини", — написала екоактивіста у своїй соцмережі.

Також вона ретвітнула допис Президента України Володимир Зеленського, який розповів про звірства росіян та опублікував відео наслідків підриву ГЕС у Каховці.

Допис Грети Тунберг в Twitter. Фото: скрнішот

Що передувало

У ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

Унаслідок підтоплень одна людина загинула на Миколаївщині, підтверджено загибель дев'ятьох людей у тимчасово окупованих Олешках на лівому березі Херсонщини.

А вже 8 червня генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив, що рівень води в Каховському водосховищі перетнув "мертву точку" і тепер водозабір неможливий.

Нагадаємо, у четвер, 8 червня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з екоактивістами зі всього світу щодо Каховської ГЕС. На ній була присутня і Грета Тунберг.