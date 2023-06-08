Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Грета Тунберг вперше висловилася про руйнування Каховської ГЕС arrow

Грета Тунберг вперше висловилася про руйнування Каховської ГЕС

8 червня 2023 22:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Грета Тунберг вперше висловилася про руйнування Каховської ГЕС
Екоактивістка Грета Тунберг. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Відома екоактивістка Грета Тунберг засудила звірства Росії через підрив Каховської ГЕС. Вона закликала світ не стояти осторонь та зупинити цей екоцид.

Відповідне повідомлення Грета Тунберг опублікувала у своєму Twitter. 

Читайте також:

Реакція Грети Тунберг на підрив Каховської ГЕС

"Цей екоцид як продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну є ще одним звірством, яке залишає світ втраченим для слів. Наші погляди знову звернені до Росії, яка має відповісти за свої злочини", — написала екоактивіста у своїй соцмережі.

Також вона ретвітнула допис Президента України Володимир Зеленського, який розповів про звірства росіян та опублікував відео наслідків підриву ГЕС у Каховці. 

скріншот
Допис Грети Тунберг в Twitter. Фото: скрнішот

Що передувало 

У ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

Унаслідок підтоплень одна людина загинула на Миколаївщині, підтверджено загибель дев'ятьох людей у тимчасово окупованих Олешках на лівому березі Херсонщини. 

А вже 8 червня генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив, що рівень води в Каховському водосховищі перетнув "мертву точку" і тепер водозабір неможливий. 

Нагадаємо, у четвер, 8 червня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з екоактивістами зі всього світу щодо Каховської ГЕС. На ній була присутня і Грета Тунберг. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Волонтери Фонду Вадима Столара доставили на Херсонщину воду та продукти

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB