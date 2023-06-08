Грета Тунберг впервые высказалась о разрушении Каховской ГЭС

Экоактивистка Грета Тунберг. Фото: google.com

Известная экоактивистка Грета Тунберг осудила зверства России из-за подрыва Каховской ГЭС. Она призвала мир не стоять в стороне и остановить этот экоцид.

Ответное сообщение Грета Тунберг опубликовала в своем Twitter.

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"Этот экоцид как продолжение неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину является еще одним зверством, которое оставляет мир потерянным для слов. Наши взгляды снова обращены к России, которая должна ответить за свои преступления", — написала экоактивиста в своей соцсети.

Также она ретвитнула сообщение Президента Украины Владимир Зеленского, который рассказал о зверствах россиян и опубликовал видео последствий подрыва ГЭС в Каховке.

Сообщение Греты Тунберг в Twitter. Фото: скрнишот

Что предшествовало

В ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.

В результате подтоплений один человек погиб в Николаевской области, подтверждена гибель девяти человек во временно оккупированных Олешках на левом берегу Херсонской области.

А уже 8 июня генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище пересек "мертвую точку" и теперь водозабор невозможен.

Напомним, в четверг, 8 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с экоактивистами со всего мира по Каховской ГЭС. На ней присутствовала и Грета Тунберг.