Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Грета Тунберг впервые высказалась о разрушении Каховской ГЭС arrow

Грета Тунберг впервые высказалась о разрушении Каховской ГЭС

8 июня 2023 22:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Грета Тунберг впервые высказалась о разрушении Каховской ГЭС
Экоактивистка Грета Тунберг. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Известная экоактивистка Грета Тунберг осудила зверства России из-за подрыва Каховской ГЭС. Она призвала мир не стоять в стороне и остановить этот экоцид.

Ответное сообщение Грета Тунберг опубликовала в своем Twitter.

Читайте также:

Реакция Греты Тунберга на подрыв Каховской ГЭС

"Этот экоцид как продолжение неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину является еще одним зверством, которое оставляет мир потерянным для слов. Наши взгляды снова обращены к России, которая должна ответить за свои преступления", — написала экоактивиста в своей соцсети.

Также она ретвитнула сообщение Президента Украины Владимир Зеленского, который рассказал о зверствах россиян и опубликовал видео последствий подрыва ГЭС в Каховке.

скриншот
Сообщение Греты Тунберг в Twitter. Фото: скрнишот

Что предшествовало

В ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.

В результате подтоплений один человек погиб в Николаевской области, подтверждена гибель девяти человек во временно оккупированных Олешках на левом берегу Херсонской области.

А уже 8 июня генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище пересек "мертвую точку" и теперь водозабор невозможен.

Напомним, в четверг, 8 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с экоактивистами со всего мира по Каховской ГЭС. На ней присутствовала и Грета Тунберг.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Волонтеры Фонда Вадима Столара доставили в Херсонскую область воду и продукты

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас