Греція візьме участь у тренуванні українських пілотів на F-16, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Фото: ОП

Греція візьме участь у тренуванні українських пілотів на F-16. Цей результат є важливим для авіаційної коаліції.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський та пресслужба ОП.

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Тренування пілотів

"Сьогодні ми маємо важливий результат для авіаційної коаліції — Греція візьме участь у тренуванні наших пілотів на F-16. Дякую за цю пропозицію. І дякую вам і вашій команді за готовність більше допомогти Україні із захистом нашої свободи. Ми вдячні за те, що буде оборонна підтримка Греції для України. Наші команди опрацюють відповідні деталі", — зауважив він під час зустрічі з журналістами після переговорів із Прем’єр-міністром Греції.

Питання українського зерна

Також партнери обговорили загрозу, яку несуть російські окупанти для портів у Чорноморському регіоні.

За словами Зеленського, компанії Греції готові долучитися до транспортування українського зерна.

Підтримка української євроатлантичної інтеграції

"Я дуже ціную підписання вами, пане Прем’єр-міністре, декларації щодо підтримки української євроатлантичної інтеграції. Це дуже потрібний сигнал — сигнал, що Греція прагне миру так само, як і ми. Ми всі в Україні прагнемо справедливого миру", — додав глава держави.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський завершує свій візит до держав Північної Європи. Сьогодні, 21 серпня, він прибув до Греції.