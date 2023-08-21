Візит до Греції та оборонні домовленості: головне зі звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський завершує свій візит до держав Північної Європи. Сьогодні, 21 серпня, він прибув до Греції.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

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За його словами, цей візит є історичним для України, адже вдалося домовитися з партнерами про отримання літаків F-16.

Скільки винищувачів отримає Україна

"Нідерланди — як завжди, продуктивно. І цього разу особливо сильно. 42 літаки F-16 ми можемо отримати для України. Отримаємо. Дякую тобі, Марку, Прем’єр-міністре, усій твоїй команді, дякую народу Нідерландів! Данія — ще 19 F-16, плюс розширюємо тренування. Дякую, Даніє! Дорога Метте, пані Прем’єр-міністр, уся урядова команда. Фолькетинг! Дуже дякую!" — наголосив Президент.

Крім того, Україна домовилася зі Швецією про виробництво в нашій державі потужних бойових машин CV90.

Також Зеленський зустрівся з Президенткою Греції Катеріною Сакелларопулу та провів змістовні перемовини з Прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом та грецькою делегацією.

Майбутні переговори України

"Порядок денний — усе те, що можемо зробити разом для захисту життя людей і свободи в нашому спільному європейському домі. Саміт Україна — Балкани: спільна зустріч із балканськими лідерами, координація європейської та євроатлантичної інтеграції, оборонна співпраця, безпека. Також окремі переговори щодо двосторонніх питань. Зустріч із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Щодня додаємо сили нашій державі, нашим воїнам та нашій взаємодії з партнерами", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, у понеділок, 21 серпня, президент України Володимир Зеленський перебував з робочим візитом у Данії. Глава української держави, зокрема, виступив перед головами Фолькетингу (однопалатний парламент).