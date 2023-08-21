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Греция примет участие в подготовке украинских пилотов на F-16, — Зеленский

21 августа 2023 22:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Греция примет участие в подготовке украинских пилотов на F-16, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Греция примет участие в подготовке украинских пилотов на F-16. Этот результат важен для авиационной коалиции.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и пресс-служба ОП.

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Подготовка пилотов

"Сегодня мы имеем важный результат для авиационной коалиции — Греция примет участие в подготовке наших пилотов на F-16. Спасибо за это предложение. И благодарю вас и вашу команду за готовность больше помочь Украине с защитой нашей свободы. Мы благодарны за то, что будет оборонная поддержка Греции для Украины. Наши команды проработают соответствующие детали", — отметил он во время встречи с журналистами после переговоров с Премьер-министром Греции.

Вопросы украинского зерна

Также партнеры обсудили угрозу, которую несут российские оккупанты для портов в Черноморском регионе.

По словам Зеленского, компании Греции готовы приобщиться к транспортировке украинского зерна.

Поддержка украинской евроатлантической интеграции

"Я очень ценю подписание вами, господин Премьер-министр, декларации о поддержке украинской евроатлантической интеграции. Это очень нужный сигнал — сигнал, что Греция стремится к миру так же, как и мы. Мы все в Украине стремимся к справедливому миру", — добавил глава государства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский завершает свой визит в государства Северной Европы. Сегодня, 21 августа, он прибыл в Грецию.

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