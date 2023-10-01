Як у містах України вшанували памʼять полеглих військових

Українські військові на урочистостях в Одесі. Фото: t.me/odeskaODA

Сьогодні, 1 жовтня, в День захисників та захисниць України вшанували памʼять полеглих військових. У багатьох містах країни відбулися урочистості.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про вшанування полеглих воїнів у різних містах.

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Львів

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що сьогодні люди провідали українських військових у місці їхнього вічного спочинку.

"Щирі співчуття кожній сімʼї, яка втратила рідних через війну. Ваш біль — це біль усієї держави. Ваша втрата — це величезна втрата для всього українського народу. Усім нашим захисникам та захисницям, зі всіх міст і сіл, які тепер захищають нас у лавах Небесного Війська, — Світла памʼять", — наголосив Козицький.

Одеса

Урочисті заходи з нагоди Дня захисників і захисниць України відбулися й в Одесі.

"Освятили Меморіал загиблим Героям України у сквері Слави та Волі, також відкрили пам’ятний знак на честь полеглих військових моряків. Підняли прапори військових та спеціальних підрозділів, які захищають незалежність та суверенітет", — розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Чернівці

Очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк розповів, що у місті вшанували пам'ять полеглих воїнів та всіх українців, чиї життя забрала війна.

"Сьогодні о 9:00 у великих містах і маленьких селах схилили голови у скорботному мовчанні. У Чернівцях на хвилину мовчання зібралися традиційно на Центральній площі. Тут на вшанування жертв війни щоранку зупиняється рух. Цю традицію у місті започаткували у березні 2022 року", — повідомив він.

Київська область

У День захисників та захисниць України у Київській області вшанували пам'ять полеглих.

"Київщина долучилася до загальнонаціональної хвилини мовчання в пам'ять за загиблими. Захід пройшов біля Меморіалу захисникам в Бучанській територіальній громаді", — йдеться у повідомленні Київської ОВА.

На знак пошани також зупинився автомобільний рух. Орденами "За мужність" були нагороджені військовослужбовці.

У Київській ОВА додали, що захід завершився спільною молитвою за захисників та захисниць, що боронять незалежність України.

Житомир

У місті відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятного знаку "Захисникам України у війні з російським агресором".

"Низький уклін кожному і кожній, хто 24/7 протистоїть російській орді. Слава Україні! Героям слава!" — зазначив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Учасники заходу також взяли участь у загальнонаціональній хвилині мовчання на Центральній площі міста Житомир.

Херсон

Херсонська область долучилася до загальнонаціональної хвилини мовчання.

Харків

Харківська область також приєдналася до загальнонаціональної хвилини мовчання.

"У населених пунктах області зупинився рух пішоходів та транспорту. Люди вшанували пам’ять воїнів, які віддали своє життя за суверенітет та незалежність України у боротьбі з російськими загарбниками", — повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Рівне

Глава Рівненської ОВА Віталій Коваль розповів, що біля Стели на території Покровського собору разом з предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм, силовиками та військовими люди вшанували памʼять загиблих за Україну.

"Наші діти зростають у часи, коли українські захисники є Героями сучасності. Які безстрашно звільняють території України, відвойовують незалежність щодня. Україна стоїть у боротьбі майже 600 днів і буде стояти до Перемоги", — додав Коваль.

Нагадаємо, 1 жовтня у День захисників і захисниць Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх, хто боронить нашу Вітчизну. Він наголосив, що війна зробила цей день особливим для українського народу.

Також ми писали, що європейські політики привітали українських військових зі святом.