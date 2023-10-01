Как в городах Украины почтили память павших военных

Украинские военные на торжествах в Одессе. Фото: t.me/odeskaODA

Сегодня, 1 октября, в День защитников и защитниц Украины почтили память павших военных. Во многих городах страны прошли торжества.

Новини.LIVE собрали всю информацию о чествовании павших воинов в разных городах.

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Львов

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что сегодня люди навестили украинских военных в месте их вечного упокоения.

"Искренние соболезнования каждой семье, которая потеряла родных из-за войны. Ваша боль — это боль всего государства. Ваша потеря — это огромная потеря для всего украинского народа. Всем нашим защитникам и защитницам, из всех городов и сел, которые теперь защищают нас в рядах Небесного Войска, — Светлая память", — подчеркнул Козицкий.

Одесса

Торжественные мероприятия по случаю Дня защитников и защитниц Украины прошли и в Одессе.

"Освятили Мемориал погибшим Героям Украины в сквере Славы и Воли, также открыли памятный знак в честь павших военных моряков. Подняли флаги военных и специальных подразделений, которые защищают независимость и суверенитет", — рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Черновцы

Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк рассказал, что в городе почтили память павших воинов и всех украинцев, чьи жизнь забрала война.

"Сегодня в 9:00 в больших городах и маленьких селах склонили головы в скорбном молчании. В Черновцах на минуту молчания собрались традиционно на Центральной площади. Здесь в память о жертвах войны каждое утро останавливается движение. Эту традицию в городе начали в марте 2022 года", — сообщил он.

Киевская область

В День защитников и защитниц Украины в Киевской области почтили память павших.

"Киевская область присоединилась к общенациональной минуте молчания в память о погибших. Мероприятие прошло у Мемориала защитникам в Бучанской территориальной громаде", — говорится в сообщении Киевской ОВА.

В знак уважения также остановилось автомобильное движение. Орденами "За мужество" были награждены военнослужащие.

В Киевской ОВА добавили, что мероприятие завершилось общей молитвой за защитников и защитниц, которые обороняют независимость Украины.

Житомир

В городе состоялось торжественное возложение цветов к памятному знаку "Защитникам Украины в войне с российским агрессором".

"Низкий поклон каждому и каждому, кто 24/7 противостоит российской орде. Слава Украине! Героям слава!" — отметил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Участники мероприятия также приняли участие в общенациональной минуте молчания на Центральной площади Житомира.

Херсон

Херсонская область присоединилась к общенациональной минуте молчания.

Харьков

Харьковская область также присоединилась к общенациональной минуте молчания.

"В населенных пунктах области остановилось движение пешеходов и транспорта. Люди почтили память воинов, отдавших свою жизнь за суверенитет и независимость Украины в борьбе с российскими захватчиками", — сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Ровно

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль рассказал, что возле Стеллы на территории Покровского собора вместе с предстоятелем Православной церкви Украины Эпифанием, силовиками и военными люди почтили память погибших за Украину.

"Наши дети растут во времена, когда украинские защитники являются Героями современности. Которые бесстрашно освобождают территории Украины, отвоевывают независимость ежедневно. Украина стоит в борьбе почти 600 дней и будет стоять до Победы", — добавил Коваль.

Напомним, 1 октября в День защитников и защитниц Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем, кто защищает наше Отечество. Он отметил, что война сделала этот день особенным для украинского народа.

Также мы писали, что европейские политики поздравили украинских военных с праздником.