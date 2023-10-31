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Как украинцам правильно подготовиться к отсутствию воды

31 октября 2023 18:07
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как подготовиться к отсутствию воды в Украине — что важно сделать
Женщина, набирающая воду в бутыли. Фото: РБК-Украина
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

С 24 февраля 2022 года Россия ввела свои войска на территорию Украины и начала полномасштабное вторжение, из-за чего жизнь людей разделилась на до и после. В частности, российские войска обстреливают объекты энергетической инфраструктуры, поэтому украинцам приходится сидеть не только без света и тепла, но и без воды.

Новини.LIVE рассказывает, как подготовиться к отсутствию воды в случае новых обстрелов инфраструктуры.

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Как украинцам подготовиться к вероятному отсутствию воды

Чтобы не остаться без источника жизнедеятельности, следует дома держать запасы воды. В сутки на одного взрослого человека нужно:

  • Полтора-два литра питьевой воды
  • От десяти до 12 литров воды для личной гигиены и приготовления пищи

Поэтому стоит приготовить запас воды для себя и своих близких хотя бы на трое суток. Сходите в магазин и купите несколько баклажек питьевой воды объемом пять литров каждая, чтобы не остаться без важного источника жизнедеятельности на случай отключения воды.

Человек, держащий бутылку с водой в магазине
Человек, держащий бутылку с водой в магазине. Фото: Freepik

Как хранить воду

Бутылированная магазинная вода

Для длительного хранения лучше подойдет бутылированная вода из магазина, ведь ее фасовали согласно определенной технологии. Ее можно долго хранить, если оставить ее закрытой и в помещении со средней температурой воздуха.

Питьевая вода

Что касается питьевой воды, то ее лучше оставить на балконе, в коридоре или в гардеробной. То есть, в том месте, где большие баклажки не будут мешать проходу.

Техническая вода

Воду для технических целей можно разлить в пустые баклажки. Кроме того, можно набрать полную ванну воды, но такой вариант не очень практичный.

Баклажки с водой объемом в пять литров
Баклажки с водой объемом в пять литров. Фото: Pinterest

Что следует знать

Если вы в одном месте будете хранить баклажки с питьевой и технической водой, следует понимать, как не перепутать их предназначение. Чтобы не путать, нужно подписать каждый бутыль. Если говорить о людях, которые живут в частных домах, то техническую воду они могут хранить в бочках или цистернах.

Напомним, мы писали о том, что можно приготовить в случае отключения света и газа.

Раньше мы рассказывали о том, как украинцам приготовиться к вероятным отключениям света.

Также мы сообщали о том, какие города находятся под угрозой блэкаутов.

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