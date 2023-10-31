Как подготовиться к отсутствию воды в Украине — что важно сделать

Как украинцам правильно подготовиться к отсутствию воды
С 24 февраля 2022 года Россия ввела свои войска на территорию Украины и начала полномасштабное вторжение, из-за чего жизнь людей разделилась на до и после. В частности, российские войска обстреливают объекты энергетической инфраструктуры, поэтому украинцам приходится сидеть не только без света и тепла, но и без воды.
Новини.LIVE рассказывает, как подготовиться к отсутствию воды в случае новых обстрелов инфраструктуры.
Как украинцам подготовиться к вероятному отсутствию воды
Чтобы не остаться без источника жизнедеятельности, следует дома держать запасы воды. В сутки на одного взрослого человека нужно:
- Полтора-два литра питьевой воды
- От десяти до 12 литров воды для личной гигиены и приготовления пищи
Поэтому стоит приготовить запас воды для себя и своих близких хотя бы на трое суток. Сходите в магазин и купите несколько баклажек питьевой воды объемом пять литров каждая, чтобы не остаться без важного источника жизнедеятельности на случай отключения воды.
Как хранить воду
Бутылированная магазинная вода
Для длительного хранения лучше подойдет бутылированная вода из магазина, ведь ее фасовали согласно определенной технологии. Ее можно долго хранить, если оставить ее закрытой и в помещении со средней температурой воздуха.
Питьевая вода
Что касается питьевой воды, то ее лучше оставить на балконе, в коридоре или в гардеробной. То есть, в том месте, где большие баклажки не будут мешать проходу.
Техническая вода
Воду для технических целей можно разлить в пустые баклажки. Кроме того, можно набрать полную ванну воды, но такой вариант не очень практичный.
Что следует знать
Если вы в одном месте будете хранить баклажки с питьевой и технической водой, следует понимать, как не перепутать их предназначение. Чтобы не путать, нужно подписать каждый бутыль. Если говорить о людях, которые живут в частных домах, то техническую воду они могут хранить в бочках или цистернах.
Напомним, мы писали о том, что можно приготовить в случае отключения света и газа.
Раньше мы рассказывали о том, как украинцам приготовиться к вероятным отключениям света.
Также мы сообщали о том, какие города находятся под угрозой блэкаутов.
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