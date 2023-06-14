Как восстановить паспорт во время военного положения — разъяснение ГМС

Девушка держит в руках паспорт гражданина Украины. Фото: galinfo.com.ua

Многие украинцы за год полномасштабной войны потеряли свои документы во время эвакуации или атак российских оккупантов. Но, несмотря на военное положение, каждый гражданин может восстановить утраченный, уничтоженный или поврежденный документ.

На официальном портале Государственной миграционной службы Украины дали пошаговую инструкцию, как можно восстановить утраченный паспорт гражданина Украины.

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Если документ был похищен, рекомендуется сначала обратиться в полицию, а потом заниматься его восстановлением. Полицейские в таком случае должны предоставить выписку из Единого реестра досудебных расследований.

В дальнейшем, для оформления нового документа, лицу необходимо лично прийти в одно из трех учреждений:

подразделение ГМС Украины;

центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

центр обслуживания граждан "Паспортный сервис".

Важно: оформить новый паспортный документ можно по месту обращения лица, но в тех населенных пунктах, которые находятся на подконтрольных Украине территориях, где ситуация контролируемая безопасностью.

Гражданин в ЦНАП. Фото: google.com

Какие документы необходимо подать

Для оформления паспорта гражданин представляет следующие документы:

заявление об утрате паспорта;

выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае похищения паспорта);

документ, подтверждающий уплату административного сбора или оригинал документа об освобождении от его уплаты;

справка органа регистрации установленного образца место жительства (при наличии).

Кроме того, могут потребоваться дополнительные документы (при наличии):

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или уведомление об отказе от его принятия;

если есть несовершеннолетние дети — свидетельства об их рождении;

свидетельство о браке или о расторжении брака;

справка о статусе беженца;

для лица, которое не может передвигаться самостоятельно — одна фотография 10х15 см;

свидетельство о взятии на учет бездомных лиц;

решение суда об установлении личности.

Сколько будет длиться и стоить услуга восстановления паспорта

В обычном режиме восстановление внутреннего паспорта гражданина Украины проходит со дня оформления нового документа и составляет до 20 рабочих дней. Стоимость составляет 372 грн.

Если гражданин хочет ускорить эту процедуру, то сроки изготовления документа можно сократить до 10 рабочих дней. В таком случае уплатить необходимо 498 грн.

Важно: в случае проведения при оформлении процедуры установления личности срок оформления паспорта может длиться до 2-х месяцев.

Также при обмене утраченного или поврежденного паспорта дополнительно уплачивается государственная пошлина — 34 грн (два не облагаемых налогом минимума доходов граждан).

Паспорт гражданина Украины. Фото: google.com

Ранее мы сообщали, как восстановить утраченные документы в считанные минуты на портале "Дія". Готовые документы можно забрать в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния или через курьера Укрпочты.

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