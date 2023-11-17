Яніна Соколова звинуватила Лубінця у закликах СБУ перевірити "5 канал"

Омбудсмен Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що ситуація щодо звернення до СБУ з приводу перевірки висловлювань Ірини Фаріон в ефірі YouTube-каналу "5 канал" набирає нових обертів. За його словами журналістка Яніна Соколова звинуватила його у закликах відповідних органів перевірити канал.

Про це Дмитро Лубінець повідомив у своєму Telegram.

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Що каже Лубінець

Омбудсман розповів, що журналістка заявила про те, що він закликав СБУ і Нацраду з питань телебачення і радіомовлення перевірити "5 канал". Проте Лубінець заперечує усі подібні заяви.

"Офіційно заявляю, що у своєму листі до СБУ звернувся проаналізувати висловлювання Ірини Фаріон, які містять ознаки порушення принципів рівності та недискримінації. Про що і публічно повідомив. Як результат, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон за статтями 161, 163, 182 і 435-1 КК України", — наголосив Уповноважений.

Окрім того, Лубінець додав, що він завжди виступає за свободу слова, якщо це стосується діяльності телеканалів і закликає Яніну Соколову робити висновки, "щоб розв‘язувати проблему мови ворожнечі в інформаційному просторі й робити його чистішим і толерантним".

Звинувачення Соколової

Напередодні ведуча програми "Рандеву з Яніною Соколовою", що транслюють на "5 каналі", сама Яніна Соколова, заявила, що Дмитро Лубінець закликав СБУ та Нацраду перевірити, чи не в змові транслятори ефіру з тезами скандальної гості.

"Офіційно прошу пана Дмитра. Перевірте, будь ласка, телевізійний марафон. Разом з "хорошимі рускіми" в ньому, які транслюють лояльність і пропагують російську культуру. Перевірте ефіри "Права на владу" за 9 років війни зі спічами депутатів ОПЗЖ з антиукраїнською позицією, які були гостями близького президенту каналу. Перевірте звернення президента із купою брехні, яка призвела до смертей людей, які не залишили свої домівки, бо гарант казав що війни не буде, а також діяльність "Кварталу-95" під час Революції Гідності", — наголосила журналістка.

Окрім того, вона додала, що все, що вона робить зранку до ночі всі 10 років війни у різних проєктах було і буде спрямоване на побудову критично мислячого громадянського суспільства і поваги до воїнів.

"Кейс з Фаріон і його наслідки поставили це питання на місце. Завдяки нашому ефіру зокрема. І якщо Ви хочете нас налякати, то глибоко помиляєтеся, що у вас вийде", — підсумувала Соколова.

Що відомо про мовний скандал з Фаріон

Ще 7 листопада екснардепка та політична діячка Ірина Фаріон скандально висловилася про українських військових, які розмовляють російською мовою. За її словами, якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд тоді.

Після цього у Львові під стіни Національного університету "Львівська політехніка" студенти вийшли на мітинг. Вони вимагали звільнити Ірину Фаріон з посади викладачки.

Нагадаємо, 15 листопада, Фаріон звільнили з Львівського політехнічного університету. Офіційна підстава — порушення Фаріон законів про працю. Йдеться про вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального вчинку, не сумісного з продовженням цієї роботи.