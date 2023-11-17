Янина Соколова обвинила Лубинца в призывах СБУ проверить "5 канал"

Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Украина

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что ситуация по обращению в СБУ по поводу проверки высказываний Ирины Фарион в эфире YouTube-канала "5 канал" набирает новые обороты. По его словам, журналистка Янина Соколова обвинила его в призывах соответствующих органов проверить канал.

Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в своем Telegram.

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Что говорит Лубинец

Омбудсмен рассказал, что журналистка заявила о том, что он призвал СБУ и Нацсовет по телевидению и радиовещанию проверить "5 канал". Однако Лубинец отрицает все подобные заявления.

"Официально заявляю, что в своем письме в СБУ обратился проанализировать высказывания Ирины Фарион, содержащие признаки нарушения принципов равенства и недискриминации. О чем и публично сообщил. Как результат, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по Ирине Фарион по статьям 161, 163, 18 и 435-1 УК Украины", — подчеркнул Уполномоченный.

Кроме того, Лубинец добавил, что он всегда выступает за свободу слова, если это касается деятельности телеканалов и призывает Янину Соколову делать выводы, "чтобы решать проблему языка вражды в информационном пространстве и делать его более чистым и толерантным".

Обвинение Соколовой

Накануне ведущая программы "Рандеву с Яниной Соколовой", транслируемая на "5 канале", сама Янина Соколова, заявила, что Дмитрий Лубинец призвал СБУ и Нацсовет проверить, не в заговоре трансляторы эфира с тезисами скандальной гости.

"Официально прошу господина Дмитрия. Проверьте, пожалуйста, телевизионный марафон. Вместе с "хорошими русскими" в нем, которые транслируют лояльность и пропагандируют русскую культуру. Проверьте эфиры "Право на владу за 9 лет войны со спичами депутатов ОПЗЖ с антиукраинской позицией которые были гостями близкого президенту канала. Проверьте обращение президента с кучею лжи, которая привела к смерти людей, которые не покинули свои дома, потому что гарант говорил, что войны не будет, а также деятельность "Квартала-95" во время Революции Достоинства", — подчеркнула журналистка.

Кроме того, она добавила, что все, что она делает с утра до ночи все 10 лет войны в различных проектах было и будет направлено на построение критически мыслящего гражданского общества и уважения к воинам.

"Кейс из Фарион и его последствия поставили этот вопрос на место. Благодаря нашему эфиру в частности. И если Вы хотите нас испугать, то глубоко ошибаетесь, что у вас получится", — подытожила Соколова.

Что известно о языковом скандале с Фарионом

Еще 7 ноября экс-нардепка и политическая деятельница Ирина Фарион скандально высказалась об украинских военных, говорящих на русском языке. По ее словам, если у армии нет дисциплины, то нет армии, это сброд тогда.

После этого во Львове у стен Национального университета "Львовская политехника" студенты вышли на митинг. Они требовали уволить Ирину Фарион от должности преподавательницы.

Напомним, 15 ноября, Фарион уволили из Львовского политехнического университета. Официальное основание — нарушение Фарион законов о труде. Речь идет о совершении работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, не совместимого с продолжением этой работы.