Японія розглядає можливість відправити Україні транспортні засоби й будівельну техніку

Кісіда Фуміо

Японія розглядає можливість відправити гуманітарну допомогу Україні. Країна планує передати транспортні засоби та будівельну техніку.

Про це йдеться у заяві прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди, передає Nikkei Asia.

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"Я хотів би розглянути питання про надання підтримки транспортним засобам та будівельній техніці", — заявив Кісіда.

За його словами, ця техніка може бути використана в Україні для розбирання завалів. До того ж вона допоможе з розмінуванням.

"Точне реагування на потреби — типова для Японії скрупульозна підтримка", — додав Кісіда.

Нагадаємо, 21 березня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, який прибув з візитом у Київ. Внаслідок перемовин стало відомо, що Японія виділить Україні кошти на нелетальну зброю.

Також ми писали, що після переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що буде уважно стежити за розвитком розслідування проти президента росії володимира путіна.

Додамо, Корея, Нідерланди і Японія передали 10 тонн гуманітарної допомоги для енергетичної галузі України. Укргідроенерго отримало генератори і роз’єднувачі.