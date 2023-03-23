Япония рассматривает возможность отправить Украине транспортные средства и строительную технику
Япония рассматривает возможность направить гуманитарную помощь Украине. Страна планирует передать транспортные средства и строительную технику.
Об этом говорится в заявлении премьер-министра Японии Фумио Кисиды, передает Nikkei Asia.
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"Я хотел бы рассмотреть вопрос о предоставлении поддержки транспортным средствам и строительной технике", — заявил Кисида.
По его словам, эта техника может использоваться в Украине для разборки завалов. К тому же она поможет с разминированием.
"Точное реагирование на нужды — типичная для Японии скрупулезная поддержка", — добавил Кисида.
Напомним, 21 марта президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, который прибыл с визитом в Киев. В результате переговоров стало известно, что Япония выделит Украине средства на нелетальное оружие.
Также мы писали, что после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что будет внимательно следить за развитием расследования против президента россии владимира путина.
Добавим, Корея, Нидерланды и Япония передали 10 тонн гуманитарной помощи для энергетической отрасли Украины. Укргидроэнерго получило генераторы и разъединители.