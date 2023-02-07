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"Є секунди на реакцію": у Херсонській облраді пояснили, чому нові укриття не захистять людей від обстрілів

7 лютого 2023 17:44
оновлено: 17:49
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Обстріли Херсонщини: влада пояснила, чому збільшення кількості укриттів не захистить людей
Окупанти часто застосовують артилерію для обстрілів Херсонщини
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Під час обстрілів у мешканців Херсонщини є секунди на реакцію. Збільшення кількості укриттів не вирішать проблему. 

Про це заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський під час брифінгу. 

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Чому нові укриття не захистять від обстрілів

Чиновник зазначив, що для обстрілів Херсонщини ворог часто використовує ствольну артилерію, РСЗВ, мінометні системи, на деяких локаціях танкові обстріли. Часто у людей є буквально секунди на те, щоб зреагувати на обстріл. Тому влада не встигає попередили людей про небезпеку. 

"У нас невелика кількість ракетних обстрілів. Ворог використовує ствольну артилерію, РСЗВ, мінометні системи, на деяких локаціях танкові обстріли. Час на реакцію — секунди. І неефективна система сповіщення про початок обстрілу, адже може один снаряд прилетіти, а якщо це масований обстріл, так само: поки спрацює система, обстріл може вже закінчитися", — сказав він. 

Соболевський рекомендує жителям Херсонщини якомога менше часу знаходитись на відкритому просторі. Водночас він зауважив, що це не є гарантією збереження життя та здоров'я. 

"Тому тільки ті поради, які можуть зберегти життя — якомога менше часу знаходитись на відкритому просторі. Але це не гарантує збереження життя та здоров’я, тому що велика кількість випадків, коли снаряд прилітає в будинок. На жаль, немає захисту від таких ситуацій", — заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради.

Соболевський зазначив, що збільшення кількості укриттів наразі не покращить ситуацію.

Обстріли Херсона та області

5 лютого російські загарбники тричі обстріляли Херсон. Внаслідок атак одна людина отримала поранення. 

За попередню добу, 4 лютого, російська армія 60 разів атакували Херсонську область. Ворожі снаряди пошкодили будинки та забрали життя однієї людини.

За інформацією Херсонської ОВА, росіяни обстрілювали населені пункти Херсонщини з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, БМП та ПТРК. 

Місто Херсон армія рф атакувала шість разів. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Херсоні зараз проживає 60 тисяч людей із 300 тисяч, які тут мешкали до 24 лютого 2022 року. Близько 100 тисяч людей виїхало під час окупації та після початку обстрілів.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов раніше висловив думку, що одним із способів звільнення лівобережної частини Херсонської області може бути не лише завдання удару по ворогу суходолом, з боку Запоріжжя. ЗСУ також можуть вдатися до тактики форсування Дніпра

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