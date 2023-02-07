Обстрелы Херсонщины: власти объяснили, почему увеличение количества укрытий не защитит людей

Оккупанты часто применяют артиллерию для обстрелов Херсонщины

При обстреле у жителей Херсонщины есть секунды на реакцию. Увеличение количества укрытий не решит проблему.

Об этом заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский во время брифинга.

Почему новые укрытия не защитят от обстрелов

Чиновник отметил, что для обстрелов Херсонщины враг часто использует ствольную артиллерию, РСЗО, минометные системы, на некоторых локациях танковые обстрелы. Часто у людей есть буквально секунды, чтобы среагировать на обстрел. Поэтому власти не успевают предупредить людей об опасности.

"У нас небольшое количество ракетных обстрелов. Враг использует ствольную артиллерию, РСЗО, минометные системы, на некоторых локациях танковые обстрелы. Время на реакцию — секунды. И неэффективная система оповещения о начале обстрела, ведь может один снаряд прилететь, а если это массированный обстрел, также: пока сработает система, обстрел может уже закончиться", — сказал он.

Соболевский рекомендует жителям Херсона как можно меньше времени находиться на открытом пространстве. В то же время он отметил, что это не гарантия сохранения жизни и здоровья.

"Поэтому только те советы, которые могут сохранить жизнь — как можно меньше времени находиться на открытом пространстве. Но это не гарантирует сохранение жизни и здоровья, потому что большое количество случаев, когда снаряд прилетает в дом. К сожалению, нет защиты от таких ситуаций", — заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета.

Соболевский отметил, что увеличение количества укрытий пока не улучшит ситуацию.

Обстрелы Херсона и области

5 февраля российские захватчики трижды обстреляли Херсон. В результате атак один человек получил ранения.

За предыдущие сутки, 4 февраля, российская армия 60 раз атаковали Херсонскую область. Вражеские снаряды повредили дома и унесли жизни одного человека.

По информации Херсонской ОВА, россияне обстреливали населенные пункты Херсона из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, БМП и ПТРК.

Город Херсон армия рф атаковала шесть раз. Вражеские снаряды повредили жилые дома.

Напомним, ранее стало известно, что в Херсоне сейчас проживает 60 тысяч человек из 300 тысяч, проживавших здесь до 24 февраля 2022 года. Около 100 тысяч человек уехали во время оккупации и после начала обстрелов.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев ранее высказал мнение, что одним из способов освобождения левобережной части Херсонской области может быть не только нанесение удара по врагу по суше, со стороны Запорожья. ВСУ также могут прибегнуть к тактике форсирования Днепра.