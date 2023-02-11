Атака дронами 10 лютого: у Дніпропетровській ОВА розповіли про наслідки

Є влучання в енергооб'єкти: Дніпропетровська ОВА повідомила про наслідки нічної атаки дронів
Російські окупанти вночі атакували Дніпропетровщину дронами. Зафіксовано влучання у три енергетичні об'єкти області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
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Наслідки атаки
"Ніч на Дніпропетровщині пройшла з тривогами та атаками ворожих безпілотників. Цілили по нашій критичній інфраструктурі", — зазначив чиновник.
За словами Лисака, "Шахеди" уразили два енергетичні об'єкти у Криворізькому районі та один — у Нікопольському. При цьому у Криворізькому районі один і той самий об’єкт атакували двічі за добу.
"Всюди суттєві руйнування. Сталися пожежі, які вогнеборці вже вгамували. На місцях прильотів працюють відповідні служби — ліквідують наслідки атак. Люди неушкоджені", — йдеться у повідомленні.
Про наслідки атаки розповів і голова Дніпропетровської обласної військової ради Микола Лукашук. Він нагадав, що майже 5 годин повітряна тривога тривала вчора пізно ввечері через загрозу ударів дронами. Російські окупанти скерували їх на об‘єкти енергетичної інфраструктури у двох районах Дніпропетровщини.
"В Криворізькому районі ворог атакував енергетичні об’єкти у двох громадах. Один з об'єктів вже був уражений раніше. На місці влучань сталися пожежі, які нині вже ліквідовані. Головне — люди не постраждали. Під удар потрапив і Нікопольський район: там влучання дрону теж спричинило займання на об’єкті енергетичної інфраструктури. Вогонь вже приборкали рятувальники. На щастя, минулося без жертв", — розповів чиновник.
Він зазначив, що внаслідок нічних атак є руйнування. Масштаби уточнюються.
Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав чергового масованого ракетного удару по території нашої країни, здійснив пуски 106 ракет, зокрема по цивільній інфраструктурі.
Також повідомлялося, що у ніч проти 9 лютого російські окупанти обстріляли зі ствольної артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки загинув цивільний.
Фото ілюстраційне: Микола Лукашук