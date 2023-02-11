Атака дронами 10 февраля: в Днепропетровской ОВА рассказали о последствиях

Последствия обстрелов Днепропетровщины

Российские оккупанты ночью атаковали Днепропетровщину дронами. Зафиксировано попадание в три энергетических объекта области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Последствия атаки

"Ночь на Днепропетровщине прошла с тревогами и атаками вражеских беспилотников. Целили по нашей критической инфраструктуре", — отметил чиновник.

По словам Лисака, "Шахеды" поразили два энергетических объекта в Криворожском районе и один — в Никопольском. При этом в Криворожском районе один и тот же объект атаковали дважды в сутки.

"Повсюду существенные разрушения. Произошли пожары, которые огнеборцы уже уняли. На местах прилетов работают соответствующие службы — ликвидируют последствия атак. Люди остались невредимыми", — говорится в сообщении.

О последствиях атаки рассказал и председатель Днепропетровского областного военного совета Николай Лукашук. Он напомнил, что почти 5 часов воздушная тревога продолжалась вчера поздно вечером из-за угрозы ударов дронами. Российские оккупанты направили их на объекты энергетической инфраструктуры в двух районах Днепропетровщины.

"В Криворожском районе враг атаковал энергетические объекты в двух громадах. Один из объектов уже был поражен раньше. На месте попаданий произошли пожары, которые уже ликвидированы. Главное — люди не пострадали. Под удар попал и Никопольский район: там попадание дрона тоже привело к возгоранию на объекте энергетической инфраструктуры. Огонь уже укротили спасатели. К счастью, обошлось без жертв", — рассказал чиновник.

Он отметил, что в результате ночных атак есть разрушение. Масштабы уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки противник нанес очередной массированный ракетный удар по территории нашей страны, осуществил пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре.

Также сообщалось, что в ночь на 9 февраля российские оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии Никополь Днепропетровской области. В результате вражеской атаки погиб гражданский.

Фото иллюстративное: Николай Лукашук