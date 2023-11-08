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Історичний день — Зеленський прокоментував рішення Єврокомісії

8 листопада 2023 22:59
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Історичний день — Зеленський прокоментував рішення Єврокомісії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення Єврокомісії розпочати переговори щодо членства України в ЄС. За його словами, цей день увійде в історію України.

Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні

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Вечірнє звернення президента

"Це саме те рішення, якого ми очікували. Наш народ заслуговує бути в Європейському Союзі — разом з усіма вільними народами нашої Європи. І ми все для цього робимо", — каже президент. 

Глава держави каже: немає альтернативи тому, щоб межі демократичної Європи відповідали межам Європейського Союзу.

"Зараз ми очікуємо рішення Європейської ради в грудні щодо переговорів, і ми вже підготувалися до цього рішення. Україна свою частину роботи виконує. Це наш топовий пріоритет", — наголосив він.

Зеленський додає, що уряд вже розуміє про те, які кроки потрібні далі, щоб рухатись уже після рішення Європейської ради для наближення ключової мети — вступу України в ЄС.

Нагадаємо, що сьогодні президент Зеленський обговорив з міністром  транспорту США Пітом Буттіджеджом відновлення інфраструктури України. Також голова держави наказав уряду готуватись до перемовин про вступ України в ЄС.

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