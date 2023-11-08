Исторический день — Зеленский прокомментировал решение Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Еврокомиссии начать переговоры по членству Украины в ЕС. По его словам, этот день войдет в историю Украины.

Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении.

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"Это именно то решение, которое мы ожидали. Наш народ заслуживает быть в Европейском Союзе — вместе со всеми свободными народами нашей Европы. И мы все для этого делаем", — говорит президент.

Глава государства акцентирует: нет альтернативы тому, чтобы границы демократической Европы соответствовали границам Европейского Союза.

"Сейчас мы ожидаем решения Европейского совета в декабре по поводу переговоров, и мы уже подготовились к этому решению. Украина свою часть работы выполняет. Это наш топовый приоритет", — подчеркнул он.

Зеленский добавляет, что правительство уже понимает, какие шаги нужны дальше, чтобы двигаться уже после решения Европейского совета для приближения ключевой цели — вступления Украины в ЕС.

Напомним, что сегодня президент Зеленский обсудил с министром транспорта США Питом Буттиджеджем восстановление инфраструктуры Украины. Также глава государства приказал правительству готовиться к переговорам о вступлении Украины в ЕС.