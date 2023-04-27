Юрист розповів, чи продовжать в Україні вручати повістки на блокпостах

Військовий та працівник поліції перевіряють автомобіль на блокпості. Фото: АрміяInform

В Україні розширили повноваження територіального центру комплектування. Тепер повістки можуть вручити військовозобов'язаним незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку та місця постійної реєстрації. Їх можна отримати навіть на блокпостах.

Про це розповів юрист Владислав Юрчак в інтерв'ю "24 каналу".

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Повістки на блокпостах

Юрчак нагадав, що раніше повісти військовозобов'язаним вручали за територіальним принципом. За словами юриста, це правило було досить формальним.

До того ж при переїзді на нове місце постійного проживання чоловік повинен був стати на військовий облік протягом семи днів. Якщо українець цього не зробив — йому теж могли б вручити повістку.

Юрист зазначив, що тоді виникла колізія, адже потрібно було довести, що це не нове місце проживання, а тимчасовий проїзд.

"Цим моментом активно користувалися деякі громадяни, які бажали уникнути мобілізації. Зараз їм буде це зробити набагато складніше, а "легендарні" повістки на блокпостах стали реальністю. Втім, і тут є нюанси", — додав Юрчак.

Нагадаємо, Україна вже понад рік перебуває у стані загальної мобілізації. Тож усі чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку. Проте є ще один документ, який можуть вручити військовозобов'язаним, — оповіщення. Він не обов'язково передбачає призов, але теж є інструментом ТЦК та СП для вручення повісток.

Також ми писали, що в Україні існує кримінальна відповідальність за неявку до центру комплектування, але вона настає лише після того, як людина з'явилася хоча б один раз до військкомату. Це відбувається після того, як їй видано повістку на відправлення.

Додамо, в Україні чоловіки, що мають інвалідність, можуть бути призвані на військову службу лише за власним бажанням та за місцем проживання. Про це йдеться у ч. 2 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".