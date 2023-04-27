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Юрист рассказал, продолжат ли в Украине вручать повестки на блокпостах

27 апреля 2023 16:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Юрист рассказал, продолжат ли в Украине вручать повестки на блокпостах
Военный и полицейский проверяют автомобиль на блокпосте. Фото: АрмияInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине расширили полномочия территориального центра комплектования. Теперь повестки могут быть вручены военнообязанным независимо от места их пребывания на военном учете и места постоянной регистрации. Их можно получить даже на блокпостах.

Об этом рассказал юрист Владислав Юрчак в интервью "24 каналу".

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Повестки на блокпостах

Юрчак напомнил, что ранее повести военнообязанным вручали по территориальному принципу. По словам юриста, это правило было достаточно формальным.

К тому же при переезде на новое место постоянного проживания мужчина должен был стать на военный учет в течение семи дней. Если украинец этого не сделал, ему тоже могли бы вручить повестку.

Юрист отметил, что тогда возникла коллизия, ведь нужно было доказать, что это не новое место жительства, а временный проезд.

"Этим моментом активно пользовались некоторые граждане, желавшие избежать мобилизации. Сейчас им будет это сделать гораздо сложнее, а "легендарные" повестки на блокпостах стали реальностью. Впрочем, и здесь есть нюансы", — добавил Юрчак.

Напомним, Украина уже больше года находится в состоянии общей мобилизации. Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестку. Однако есть еще один документ, который могут вручить военнообязанным — уведомление. Он не обязательно предусматривает призыв, но является инструментом ТЦК и СП для вручения повесток.

Также мы писали, что в Украине существует уголовная ответственность за неявку в центр комплектования, но она наступает только после того, как человек явился хотя бы один раз в военкомат. Это происходит после того, как ей выдана повестка на отправку.

Добавим, в Украине мужчины с инвалидностью могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию и по месту жительства. Об этом говорится в ч. 2 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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