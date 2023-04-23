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Юристи пояснили, чи справді в Україні військовозобов'язаним чоловікам заборонять вступати до ВНЗ

23 квітня 2023 23:55
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Юристи пояснили, чи справді в Україні військовозобов'язаним чоловікам заборонять вступати до ВНЗ
Студенти на лекції у ВНЗ України. Фото: Київська ОВА
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 23 квітня, юристи спростували новину про те, що військовозобов'язаним українцям забороняють вступати у ВНЗ. Інформація не є правдивою, оскільки це фейк Росії.

Про це інформує SPRAVDI

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Нещодавно російські пропагандистські канали поширили інформацію про те, що в Україні нібито збираються заборонити військовозобов’язаним вступати до університетів "заради виконання мобілізаційного плану".

Приводом для подібних маніпуляцій стала стаття Наталії Богути під назвою "Студенте, вам повістка. Чи можуть в Україні мобілізувати учнів університетів і коледжів".

Фахівці обговорили статтю, де авторка написала що у суспільстві тривають дискусії щодо нібито заборони чоловікам вступати до навчальних закладів, адже минулого року багато військовозобов’язаних вступали, щоб отримати право на відстрочку. 

Однак у публікації не йдеться про те, що влада України всерйоз розглядає подібне питання.

Юристи однозначно стверджують, що такий сценарій — малоймовірний. Адже це — обмеження права на освіту, яке гарантується Конституцією України.

Нагадаємо, що студентський квиток в Україні дає право на відстрочку від мобілізації. Цим законом активно користуються військовозобов’язані чоловіки. Однак їм можуть заборонити вступати до коледжів та ВНЗ в період воєнного стану.

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