У Міносвіти хочуть змінити правила відрахування та поновлення студентів у ВНЗ

Студенти в університеті. Фото: Львівська політехніка

У Міносвіти планують змінити правила відрахування, поновлення, переведення студентів та умови надання академічної відпустки. Для цього було оголошено громадське обговорення.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

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В країні діяло Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів закладів вищої освіти, яке було затверджене ще у 1996 році. Наразі документ не відповідає чинному освітньому законодавству. Він потребує термінового оновлення.

Пропозиції та зауваження українців в Міністерстві освіти і науки України будуть приймати у формі порівняльної таблиці до проєкту нової редакції Положення. Їх можна надіслати на електронну адресу [email protected] Це потрібно зробити до 10 травня.

Результати опублікують на сайті МОН не пізніше ніж через два тижні після ухвалення рішень за результатами обговорення.

Нагадаємо, студентський квиток в Україні дає право на відстрочку від мобілізації. Цим законом активно користуються військовозобов’язані чоловіки. Однак їм можуть заборонити вступати до коледжів та ВНЗ в період воєнного стану.

Також ми писали, що 21 березня Оксен Лісовий був призначений новим міністром освіти України після того, як Верховна Рада ухвалила рішення замінити попереднього міністра Сергія Шкарлета.

Додамо, Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 18 квітня, призначив Дениса Курбатова заступником міністра освіти і науки. Також Марину Слободніченко призначено заступницею міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції.