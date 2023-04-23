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Юристы объяснили, действительно ли в Украине военнообязанным мужчинам запретят поступать в вузы

23 апреля 2023 23:55
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Юристы объяснили, действительно ли в Украине военнообязанным мужчинам запретят поступать в вузы
Студенты на лекции в вузах Украины. Фото: Киевская ОВА
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 23 апреля, юристы опровергли новость о том, что военнообязанным украинцам запрещают поступать в вузы. Информация не правдива, поскольку это фейк России.

Об этом информирует SPRAVDI.

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Недавно российские пропагандистские каналы распространили информацию о том, что в Украине якобы собираются запретить военнообязанным поступать в университеты "ради выполнения мобилизационного плана".

Поводом для подобных манипуляций стала статья Натальи Богуты под названием "Студент, вам повестка. Могут ли в Украине мобилизовать учеников университетов и колледжей".

Специалисты обсудили статью, где автор написала, что в обществе продолжаются дискуссии о якобы запрете мужчинам поступать в учебные заведения, ведь в прошлом году многие военнообязанные поступали, чтобы получить право на отсрочку.

Однако в публикации речь не идет о том, что власти Украины всерьез рассматривают подобный вопрос.

Юристы однозначно утверждают, что такой сценарий маловероятен. Ведь это ограничение права на образование, которое гарантируется Конституцией Украины.

Напомним, что студенческий билет в Украине дает право на отсрочку от мобилизации. Этим законом активно пользуются военнообязанные мужчины. Однако им могут запретить поступать в колледжи и вузы в период военного положения.

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