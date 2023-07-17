Карасьов про контрнаступ ЗСУ та гарантії безпеки для України: прямий ефір Новини.LIVE

Політолог Вадим Карасьов. Фото: Новини.LIVE

Політолог Вадим Карасьов став гостем студії Вечір.LIVE. Він розповість про успіхи контрнаступу ЗСУ та рокіровку генералів у Москві.

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Також він обговорить зраду Путіна Ердоганом, гарантії безпеки України та касетну зброю.

Раніше Вадим Карасьов говорив про те, яким буде вступ України в НАТО. Він зазначав, що це буде непростий шлях.

Нагадаємо, раніше речник ГУР Андрій Юсов в інтервʼю Новини.LIVE розповів, що далекобійні ракети, які Захід постачає Україні останніми місяцями, відсунуть лінію штабного керування, послаблять логістичний потенціал противника та знищать місця скупчення техніки і живої сили. Тому найближчим часом окупантів чекає дуже багато бавовни.