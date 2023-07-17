Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Карасьов про контрнаступ ЗСУ та гарантії безпеки для України: прямий ефір Новини.LIVE arrow

Карасьов про контрнаступ ЗСУ та гарантії безпеки для України: прямий ефір Новини.LIVE

17 липня 2023 17:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Карасьов про контрнаступ ЗСУ та гарантії безпеки для України: прямий ефір Новини.LIVE
Політолог Вадим Карасьов. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Політолог Вадим Карасьов став гостем студії Вечір.LIVE. Він розповість про успіхи контрнаступу ЗСУ та рокіровку генералів у Москві. 

Подивитися прямий ефір можна на You-Tube каналі Новини.LIVE.

Читайте також:

Прямий ефір Новини.LIVE

Також він обговорить зраду Путіна Ердоганом, гарантії безпеки України та касетну зброю.

Раніше Вадим Карасьов говорив про те, яким буде вступ України в НАТО. Він зазначав, що це буде непростий шлях.

Нагадаємо, раніше речник ГУР Андрій Юсов в інтервʼю Новини.LIVE розповів, що далекобійні ракети, які Захід постачає Україні останніми місяцями, відсунуть лінію штабного керування, послаблять логістичний потенціал противника та знищать місця скупчення техніки і живої сили. Тому найближчим часом окупантів чекає дуже багато бавовни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз