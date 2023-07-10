Карасьов про план контрнаступу ЗСУ та саміт НАТО: прямий ефір Новини.LIVE

Політолог Вадим Карасьов. Фото: Новини.LIVE

Політолог Вадим Карасьов став гостем студії Вечір.LIVE. Він розповість про стратегічний план контрнаступу та чого чекати на саміті НАТО.

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Також політолог розповість, чи поїде Зеленський на саміт, про рокіровку генералів у Москві та зраду Путіна Ердоганом.

За його словами, вступ України в НАТО не буде простим.

"Знайдуть якісь демократичні недоліки, корупційної боротьби. Якщо потрібно буде, то знайдуть. Критеріїв щодо боротьби з корупцією мало, тому вони є розмитими. На жаль, на цьому саміті питання щодо вступу України в НАТО не буде вирішено", — наголосив Карасьов.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україну можуть запросити до Альянсу без ПДЧ. Запрошення держава отримає тоді, коли умови членства відповідатимуть необхідним вимогам.

Також стало відомо, що Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті Альянсу, який проходитиме у Вільнюсі. Цей саміт має наблизити Україну до НАТО.