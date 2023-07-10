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Карасьов про план контрнаступу ЗСУ та саміт НАТО: прямий ефір Новини.LIVE

10 липня 2023 18:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Карасьов про план контрнаступу ЗСУ та саміт НАТО: прямий ефір Новини.LIVE
Політолог Вадим Карасьов. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Політолог Вадим Карасьов став гостем студії Вечір.LIVE. Він розповість про стратегічний план контрнаступу та чого чекати на саміті НАТО.

Подивитися прямий ефір можна на You-Tube каналі Новини.LIVE.

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Прямий ефір Новини.LIVE

Також політолог розповість, чи поїде Зеленський на саміт, про рокіровку генералів у Москві та зраду Путіна Ердоганом.

За його словами, вступ України в НАТО не буде простим.

"Знайдуть якісь демократичні недоліки, корупційної боротьби. Якщо потрібно буде, то знайдуть. Критеріїв щодо боротьби з корупцією мало, тому вони є розмитими. На жаль, на цьому саміті питання щодо вступу України в НАТО не буде вирішено", — наголосив Карасьов. 

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україну можуть запросити до Альянсу без ПДЧ. Запрошення держава отримає тоді, коли умови членства відповідатимуть необхідним вимогам. 

Також стало відомо, що Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті Альянсу, який проходитиме у Вільнюсі. Цей саміт має наблизити Україну до НАТО.

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