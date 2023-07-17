Карасев о контрнаступлении ВСУ и гарантиях безопасности для Украины: прямой эфир Новини.LIVE

Политолог Вадим Карасев. Фото: Новини.LIVE

Политолог Вадим Карасев стал гостем студии Вечір.LIVE. Он расскажет об успехах контрнаступления ВСУ и рокировке генералов в Москве.

Посмотреть прямой эфир можно на You-Tube канале «Новини.LIVE».

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Также он обсудит предательство Путина Эрдоганом, гарантии безопасности Украины и кассетное оружие.

Ранее Вадим Карасев говорил о том, каким будет вступление Украины в НАТО. Он отметил, что это будет непростой путь.

Напомним, ранее представитель ГУР Андрей Юсов в интервью Новини.LIVE рассказал, что дальнобойные ракеты, которые Запад поставляет Украине в последние месяцы, отодвинут линию штабного управления, ослабят логистический потенциал противника и уничтожат места скопления техники и живой силы. Поэтому в ближайшее время оккупантов ждет очень много "бавовны".