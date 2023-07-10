Карасев о плане контрнаступления ВСУ и саммите НАТО: прямой эфир Новини.LIVE

Политолог Вадим Карасев. Фото: Новини.LIVE

Политолог Вадим Карасев стал гостем студии Вечер.LIVE. Он расскажет о стратегическом плане контрнаступления и чего ждать на саммите НАТО.

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Также политолог расскажет, поедет ли Зеленский на саммит, о рокировке генералов в Москве и предательстве Путина Эрдоганом.

По его словам, вступление Украины в НАТО не будет простым.

"Найдут какие-то демократические недостатки, коррупционной борьбы. Если нужно будет, то найдут. Критериев по борьбе с коррупцией мало, поэтому они размыты. К сожалению, на этом саммите вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет решен", — подчеркнул Карасев.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину могут пригласить в Альянс без ПДЧ. Приглашение государство получит тогда, когда условия членства будут отвечать необходимым потребностям.

Также стало известно, что Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите Альянса, который пройдет в Вильнюсе. Этот саммит должен приблизить Украину к НАТО.