Керівництво держкомпанії закупило вісім крісел за понад мільйон гривень

Чоловік працює в офісі. Фото: Pexels

Нове керівництво оператора газотранспортної системи України закупило собі крісла по 4 000 доларів за одне. Йдеться про вісім одиниць.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

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Закупка крісел на понад мільйон гривень

Згідно з договором, який опублікувала на Prozorro, оператор газотранспортної системи України 29 березня 2023 року і 25 квітня 2023 року придбало вісім крісел за 1 024 250,00 грн. Державна компанія заплатила за одне крісло приблизно 153 637 грн.

Обертові крісла підвищеного комфорту Mr24 дійсно дорогі. В Європі за них доведеться заплатити приблизно 55 000 грн за одне, однак українська компанія переплатила майже в три рази.

Закупка крісел. Фото: Prozorro

Нагадаємо, у Кременчуцькій міській раді, що на Полтавщині, купили 15 ноутбуків по завищеній вартості. Це зробили без проведення тендеру з позначкою "Українська визвольна війна".

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Додамо, в Україні продовжуються скандальні закупівлі під час повномасштабної війни. Державний телеканал FREEДОМ вирішив закупити написання текстів на понад 2,6 млн грн.