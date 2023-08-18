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Керівництво держкомпанії закупило вісім крісел за понад мільйон гривень

18 серпня 2023 14:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Керівництво держкомпанії закупило вісім крісел за понад мільйон гривень
Чоловік працює в офісі. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Нове керівництво оператора газотранспортної системи України закупило собі крісла по 4 000 доларів за одне. Йдеться про вісім одиниць.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

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Закупка крісел на понад мільйон гривень

Згідно з договором, який опублікувала на Prozorro, оператор газотранспортної системи України 29 березня 2023 року і 25 квітня 2023 року придбало вісім крісел за 1 024 250,00 грн. Державна компанія заплатила за одне крісло приблизно 153 637 грн.

Обертові крісла підвищеного комфорту Mr24 дійсно дорогі. В Європі за них доведеться заплатити приблизно 55 000 грн за одне, однак українська компанія переплатила майже в три рази. 

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Закупка крісел. Фото: Prozorro

Нагадаємо, у Кременчуцькій міській раді, що на Полтавщині, купили 15 ноутбуків по завищеній вартості. Це зробили без проведення тендеру з позначкою "Українська визвольна війна".

Також ми писали, що Закарпатська обласна військова адміністрація планує відремонтувати дорогу до курорту за 596 млн грн. Йдеться про населений пункт Чорна Тиса.

Додамо, в Україні продовжуються скандальні закупівлі під час повномасштабної війни. Державний телеканал FREEДОМ вирішив закупити написання текстів на понад 2,6 млн грн.

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