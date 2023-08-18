Руководство госкомпании закупило восемь кресел за более чем миллион гривен

Мужчина работает в офисе. Фото: Pexels

Новое руководство оператора газотранспортной системы Украины закупило себе кресла по 4000 долларов за одно. Речь идет о восьми единицах.

Об этом говорится на сайте Prozorro.

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Закупка кресел более чем на миллион гривен

Согласно договору, опубликованному на Prozorro, оператор газотранспортной системы Украины 29 марта 2023 года и 25 апреля 2023 года приобрело восемь кресел за 1 024 250,00 грн. Государственная компания заплатила за одно кресло около 153 637 грн.

Вращающиеся кресла повышенного комфорта Mr24 действительно дорогие. В Европе за них придется заплатить примерно 55 000 грн за одно, однако украинская компания переплатила почти в три раза.

Закупка кресел. Фото: Prozorro

Напомним, в Кременчугском городском совете Полтавской области купили 15 ноутбуков по завышенной стоимости. Это сделали без проведения тендера с отметкой "Украинская освободительная война".

Также мы писали, что Закарпатская областная военная администрация планирует отремонтировать дорогу на курорт за 596 млн грн. Речь идет о населенном пункте Черная Тиса.

Добавим, в Украине продолжаются скандальные закупки во время полномасштабной войны. Государственный телеканал FREEДОМ решил закупить написание текстов более чем на 2,6 млн грн.