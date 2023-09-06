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Кириленко став новим очільником АМКУ

6 вересня 2023 14:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кириленко став новим очільником АМКУ
Новий голова АМКУ. Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 6 вересня, Верховна Рада призначила колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка головою Антимонопольного комітету.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк

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"За" проголосували 250 народних депутатів.

По фракціям за призначення Кириленка очільником АМКУ проголосували:

  • "Слуга народу" — 197;
  • "Європейська солідарність" — 0;
  • "Батьківщина" — 0;
  • "Платформа за життя та мир" — 19;
  • "За майбутнє" — 7;
  • "Голос" — 0;
  • "Довіра" — 15;
  • "Відновлення України" — 8;
  • Позафракційні — 4.
Підсумки голосування
Підсумки голосування. Фото: t.me/yzheleznyak

Нагадаємо, вчора, 5 вересня, до Верховної Ради надійшла заява про звільнення голови Антимонопольного комітету України Ольги Піщанської. 

Також ми писали, що Кабмін підтримав звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької обласної держадміністрації та призначення Філіпа Проніна на посаду голови Полтавської обласної держадміністрації.

Додамо, сьогодні, 6 вересня, парламент призначив Рустема Умєрова новим міністром оборони України.

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