Кириленко став новим очільником АМКУ

Новий голова АМКУ. Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Сьогодні, 6 вересня, Верховна Рада призначила колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка головою Антимонопольного комітету.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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"За" проголосували 250 народних депутатів.

По фракціям за призначення Кириленка очільником АМКУ проголосували:

"Слуга народу" — 197;

"Європейська солідарність" — 0;

"Батьківщина" — 0;

"Платформа за життя та мир" — 19;

"За майбутнє" — 7;

"Голос" — 0;

"Довіра" — 15;

"Відновлення України" — 8;

Позафракційні — 4.

Підсумки голосування. Фото: t.me/yzheleznyak

Нагадаємо, вчора, 5 вересня, до Верховної Ради надійшла заява про звільнення голови Антимонопольного комітету України Ольги Піщанської.

Також ми писали, що Кабмін підтримав звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької обласної держадміністрації та призначення Філіпа Проніна на посаду голови Полтавської обласної держадміністрації.

Додамо, сьогодні, 6 вересня, парламент призначив Рустема Умєрова новим міністром оборони України.