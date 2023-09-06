Кириленко став новим очільником АМКУ
Сьогодні, 6 вересня, Верховна Рада призначила колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка головою Антимонопольного комітету.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Новий очільник АМКУ
"За" проголосували 250 народних депутатів.
По фракціям за призначення Кириленка очільником АМКУ проголосували:
- "Слуга народу" — 197;
- "Європейська солідарність" — 0;
- "Батьківщина" — 0;
- "Платформа за життя та мир" — 19;
- "За майбутнє" — 7;
- "Голос" — 0;
- "Довіра" — 15;
- "Відновлення України" — 8;
- Позафракційні — 4.
Нагадаємо, вчора, 5 вересня, до Верховної Ради надійшла заява про звільнення голови Антимонопольного комітету України Ольги Піщанської.
Також ми писали, що Кабмін підтримав звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької обласної держадміністрації та призначення Філіпа Проніна на посаду голови Полтавської обласної держадміністрації.
Додамо, сьогодні, 6 вересня, парламент призначив Рустема Умєрова новим міністром оборони України.