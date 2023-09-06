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Кириленко стал новым главой АМКУ

6 сентября 2023 14:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кириленко стал новым главой АМКУ
Новый глава АМКУ. Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 6 сентября, Верховная Рада назначила бывшего главу Донецкой ОВА Павла Кириленко главой Антимонопольного комитета.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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"За" проголосовали 250 народных депутатов.

По фракциям за назначение Кириленко главой АМКУ проголосовали:

  • "Слуга народа" — 197;
  • "Европейская солидарность" — 0;
  • "Батькивщина" — 0;
  • "Платформа за жизнь и мир" — 19;
  • "За будущее" — 7;
  • "Голос" — 0;
  • "Доверие" — 15;
  • "Восстановление Украины" — 8;
  • Внефракционные — 4.
Итоги голосования
Итоги голосования. Фото: t.me/yzheleznyak

Напомним, вчера, 5 сентября, в Верховную Раду поступило заявление об увольнении главы Антимонопольного комитета Украины Ольги Песчанской.

Также мы писали, что Кабмин поддержал увольнение Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной госадминистрации и назначения Филиппа Пронина на должность главы Полтавской областной госадминистрации.

Добавим, сегодня, 6 сентября, парламент назначил Рустема Умерова новым министром обороны Украины.

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