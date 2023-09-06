Кириленко стал новым главой АМКУ
Сегодня, 6 сентября, Верховная Рада назначила бывшего главу Донецкой ОВА Павла Кириленко главой Антимонопольного комитета.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Новый глава АМКУ
"За" проголосовали 250 народных депутатов.
По фракциям за назначение Кириленко главой АМКУ проголосовали:
- "Слуга народа" — 197;
- "Европейская солидарность" — 0;
- "Батькивщина" — 0;
- "Платформа за жизнь и мир" — 19;
- "За будущее" — 7;
- "Голос" — 0;
- "Доверие" — 15;
- "Восстановление Украины" — 8;
- Внефракционные — 4.
Напомним, вчера, 5 сентября, в Верховную Раду поступило заявление об увольнении главы Антимонопольного комитета Украины Ольги Песчанской.
Также мы писали, что Кабмин поддержал увольнение Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной госадминистрации и назначения Филиппа Пронина на должность главы Полтавской областной госадминистрации.
Добавим, сегодня, 6 сентября, парламент назначил Рустема Умерова новым министром обороны Украины.