Кириленко стал новым главой АМКУ

Новый глава АМКУ. Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Сегодня, 6 сентября, Верховная Рада назначила бывшего главу Донецкой ОВА Павла Кириленко главой Антимонопольного комитета.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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"За" проголосовали 250 народных депутатов.

По фракциям за назначение Кириленко главой АМКУ проголосовали:

"Слуга народа" — 197;

"Европейская солидарность" — 0;

"Батькивщина" — 0;

"Платформа за жизнь и мир" — 19;

"За будущее" — 7;

"Голос" — 0;

"Доверие" — 15;

"Восстановление Украины" — 8;

Внефракционные — 4.

Итоги голосования. Фото: t.me/yzheleznyak

Напомним, вчера, 5 сентября, в Верховную Раду поступило заявление об увольнении главы Антимонопольного комитета Украины Ольги Песчанской.

Также мы писали, что Кабмин поддержал увольнение Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной госадминистрации и назначения Филиппа Пронина на должность главы Полтавской областной госадминистрации.

Добавим, сегодня, 6 сентября, парламент назначил Рустема Умерова новым министром обороны Украины.