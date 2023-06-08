Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото: mvs.gov.ua

Міністр закордонних справ України Ігор Клименко звернувся із проханням до волонтерів у Херсонській області. Він заявив, що всі повинні діяти єдиним фронтом.

Про це повідомляє МВС.

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Клименко розповів, що Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав Херсонську область. Глава держави поставив нові завдання, які вже розпочали виконувати.

За словами міністра внутрішніх справ, евакуація триває також у Баштанському районі Миколаївської області.

Клименко подякував волонтерам та звернувся до них із проханням.

"Велике прохання до всіх хто долучився чи планує долучитися до ліквідації наслідків: звертайтеся для початку у Штаб. Ми працюємо цілодобово!" — наголосив він.

Евакуація людей із зони підтоплення

Станом на 18:00 з зони підтоплення було евакуйовано 2 334 особи:

мікрорайон "Корабел" — 1 765;

Корабельний район, м. Херсон — 210;

Дніпровський район, м. Херсон — 27;

Суворовський район, м. Херсон — 10;

Чорнобаївка — 3;

Калинінське — 27;

Бобровий Кут — 4;

Краснолюбецьке — 14;

Заповіт — 5;

Тягинка — 41;

Бургунка — 10;

Микільське — 10;

Козацьке — 4;

Садове — 75;

Понятівка — 4;

Львове — 3;

Білозерка — 19;

Інгулець — 89;

Ясна Поляна — 4;

Дар’ївка — 5;

Токарівка — 2;

Львове — 3.

Нагадаємо, у мережі з’явилося свіже відео з Херсонської області, зняте в районі колишньої Каховської ГЕС. Як можна побачити, від самої гідроелектростанції майже нічого не залишилося.

Також ми писали, що нещодавно Зеленський заявив, що евакуація людей на лівому березі Херсонщини повністю провалена російськими окупантами. Україна буде звертатися до міжнародних організацій.

Додамо, сьогодні, 8 червня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з Координаторкою системи ООН в Україні, Гуманітарною координаторкою Деніз Браун. Вони домовилися про евакуацію людей з окупованої частини Херсонської області.