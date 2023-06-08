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Клименко обратился с просьбой к волонтерам в Херсонской области

8 июня 2023 19:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Клименко обратился с просьбой к волонтерам в Херсонской области
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: mvs.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр иностранных дел Украины Игорь Клименко обратился с просьбой к волонтерам в Херсонской области. Он заявил, что все должны действовать единым фронтом.

Об этом сообщает МВД.

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Клименко рассказал, что Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил Херсонскую область. Глава государства поставил новые задачи, которые уже начали выполнять.

По словам Министра внутренних дел, эвакуация продолжается также в Баштанском районе Николаевской области.

Клименко поблагодарил волонтеров и обратился к ним с просьбой.

"Большая просьба ко всем, кто присоединился или планирует приобщиться к ликвидации последствий: обращайтесь для начала в Штаб. Мы работаем круглосуточно!" — подчеркнул он.

Эвакуация людей из зоны подтопления

По состоянию на 18:00 из зоны подтопления было эвакуировано 2 334 человека:

  • микрорайон "Корабел" — 1 765;
  • Корабельный район, г. Херсон — 210;
  • Днепровский район, г. Херсон — 27;
  • Суворовский район, г. Херсон — 10;
  • Чернобаевка — 3;
  • Калининское — 27;
  • Бобровый Угол — 4;
  • Краснолюбецкое — 14;
  • Заповит — 5;
  • Тягинка — 41;
  • Бургунка — 10;
  • Никольское — 10;
  • Казачье — 4;
  • Садовое — 75;
  • Понятивка — 4;
  • Львове — 3;
  • Белозерка — 19;
  • Ингулец — 89;
  • Ясна Поляна — 4;
  • Дарьевка — 5;
  • Токаревка — 2;
  • Львове — 3.

Напомним, в сети появилось свежее видео из Херсонской области, снятое в районе бывшей Каховской ГЭС. Как можно увидеть, от самой гидроэлектростанции почти ничего не осталось.

Также мы писали, что недавно Зеленский заявил, что эвакуация людей на левом берегу Херсона полностью провалена российскими оккупантами. Украина будет обращаться в международные организации.

Добавим, сегодня, 8 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с Координатором системы ООН в Украине, Гуманитарной координаторкой Дениз Браун. Они договорились об эвакуации людей из оккупированной части Херсонской области.

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