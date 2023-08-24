"Код нації — свобода": Андрій Єрмак звернувся до українців у День Незалежності

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак привітав українців з Днем Незалежності. Він наголосив, що України має поставити переможну крапку у війні з Росією.

Відповідне звернення Андрій Єрмак розмістив на своїй сторінці у Telegram.

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Українській воїн на передовій. Фото: Telegram Андрія Єрмака

Звернення Єрмака до українців

"Код нашої нації — свобода, незалежність, вільна держава Україна. Ми пройшли великі випробування. Сотні років боротьби, здобуття незалежності, тимчасова втрата та її відновлення… І протягом цих років в нас був ворог, який весь цей час прагнув знищити український народ", — наголосив Єрмак.

Голова ОП нагадав, що цілі покоління українців "змогли вижити у системах, які були націлені на підкорення та вбивство, зберегли символи народу та історію".

Імпровізований дитячий блокпост. Фото: Telegram Андрія Єрмака

"А ми повинні раз і назавжди поставити крапку у цьому питанні - перемогти у війні з росією, повернути український прапор у кожне наше місто та село, повернути всіх наших людей і забезпечити безпеку", — заявив Єрмак.

Він додав, що євроатлантична інтеграція України є майбутнім незалежної Української держави.

"Ми переможемо, бо ми сильні. Слава Україні! З Днем Незалежності!", — звершив голова ОП своє привітання.

Залп ЗСУ по ворогам нашої Незалежності. Фото: Telegram Андрія Єрмака

Раніше ми розповідали, що державний секретар США Ентоні Блінкен привітав українців з Днем Незалежності їхньої Батьківщини. Він наголосив, що США і надалі працюватимуть над посиленням допомоги Україні у її боротьбі за свою свободу.

День Незалежності 2023

Сьогодні, 24 серпня, уся Україна святкує День Незалежності. Це вже друге святкування, яке проходить в умовах повномасштабної агресії Росії проти нашої держави.

Відповідно до умов військового часу, великих святкувань не передбачається, а для більшості громадян це звичаний робочий день. Тим не менш, українці налаштовані і далі боротися за право сповна відзначати це свято у майбутньому. Завдяки Збройним силам України це майбутнє з кожним днем стає все ближчим.